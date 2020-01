Hyun Bin y Son Ye Jin envueltos en rumor de matrimonio

Hyun Bin estaría casándose con una compañera de trabajo y los medios han señalado a la actriz Son Ye Jin como su posible futura esposa.

Según se encuentran especulando los medios coreanos desde el 2 de enero KST (hora coreana), el actor coreano Hyun Bin (37) contraería matrimonio con una co-protagonista después de que termine de filmar su último dorama ‘Crash Landing On You’.

Hyun Bin se estaría casando con una co-protagonista y medios coreanos especulan que podría tratarse de Son Ye Jin.

Aunque la noticia no ha sido confirmada oficialmente, el nombre de la actriz Son Ye Jin (37) fue la primera opción no sólo de los reporteros, sino también por una buena parte de los fans del Kim Tae Pyung (nombre real de Hyun Bin), quien ha tenido en el pasado novias famosas como Song Hye Kyo y Kang So Ra.

Por otro lado, un sector de admiradores consideran que esto no podría darse ya que, recientemente ambos habrían vuelto a negar, una vez más, los rumores de citas.

Aún así, estas estrellas coreanas de la actuación llevan varios meses siendo involucradas sentimentalmente debido a la química que han mostrado en pantallas y a algunas situaciones captadas por sus seguidores que han dado cabida, según ellos, a que se piense especule sobre su relación.

Los rumores comenzaron cuando los espectadores apreciaron su primer trabajo conjunto para la película ‘Negotiation’ (2018). Estos incrementaron cuando se supo que ambos protagonizarían ‘Crash Landing On You’ y conforme se iban haciendo reportes de los avances de este.

La situación más convincente para los fans se dio cuando en diciembre pasado los actores fueron captados juntos en un supermercado de Los Ángeles.

Hyun Bin y Son Ye Jin fueron vistos una vez yendo juntos al supermercado en los Estados Unidos.

Aunque sus respectivas agencias negaron que haya un romance entre ambos y que los propios protagonistas afirmaran, durante la rueda de prensa de ‘Crash Landing On You’ (9 de diciembre del 2019), que no existe algo más que una amistad entre ellos, tras esta ahora especulación de boda los seguidores han recobrado las esperanza de que se confirme la relación de esta famosa pareja de la ficción.