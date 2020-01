TWICE elimina mensaje en Instagram y fans se preocupan por seguridad de las cantantes

Los ONCE, nombre oficial de club de fanáticos de TWICE muestran su preocupación a través de las redes sociales, luego de que el grupo de Kpop borrar un post desde su cuenta oficial en Instagram.

Los fans de las nueve cantantes surcoreanas iniciaron una larga cadena de especulaciones tras la misteriosa foto y mensaje que se publicó en el perfil verificado del grupo de JYP. El nerviosismo se desencadenó debido a que en estas últimas semanas se han reportado denuncias vinculadas a la seguridad de las jóvenes.

El Instagram de TWICE fue uno de los más buscado a poco de dar inicio al 2020, específicamente sus historias, donde se compartió la imagen de una ventana de avión junto al siguiente mensaje:

“Por favor, regresa a casa. Por favor, detente. Por favor, te lo imploro”.

TWICE

A los poco minutos de haber sido posteado, desapareció del Instagram del grupo femenino de Kpop, pero diversos portales de fanáticos copiaron y difundieron la preocupante imagen.

Acosador de TWICE

Ante esta situación las especulaciones no se hicieron esperar y los ONCE (fans de TWICE) iniciaron una larga cadena de mensajes mostrando su preocupación por el bienestar de las integrantes.

Principalmente su angustia se vinculaba a la reciente noticia sobre que el acosador de Nayeon estaría cada vez más cerca de la cantante. Aparentemente, el joven catalogado como ‘sasaeng’ habría estado rondando los lugares donde las surcoreanas se presentaban en los últimos días.

“No sé qué está pasando y no quiero asumirlo, pero estoy preocupado y preocupado. Esta historia fue eliminada de su IG unos minutos después de ser publicada, pero voy a seguir así porque quien sea que esté destinada debería verla. Quienquiera que sea, solo déjenlos en paz”, fue uno de los mensajes de un fan de TWICE.

"Mi corazón esta muy sensible. Por favor, que TWICE se encuentre seguro”, rezaba otro comentario de un fanático.

“Probablemente fue Nayeon quien publicó esto y ella debe estar marcando a sí misma refiriéndose al acosador (Josh) que la está ‘persiguiendo’", posteó un seguidor del grupo Kpop.

Como se sabe las chicas de TWICE fueron vistas abordando un avión rumbo a Japón donde vienen desarrollando una serie de eventos para promocionarse.