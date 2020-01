La cantante japonesa Ayumi Hamasaki inició el 2020 anunciando que se había convertido en madre al dar a luz un bebé en noviembre del año pasado.

A través de TeamAyu, la página web oficial de su club de fans, la artista de 41 años, informó de la llegada de su pequeño bebé, del que tampoco reveló su nombre.

“Me convertí en madre después de tener un ángel a fines del año pasado”, escribió Ayumi Hamasaki.

De igual forma, la cantante expresó cierta tristeza al referirse de forma sutil a las recientes dificultades que atraviesa como la perdida de la audición en ambos oídos.

"Hay muchos días en los que estoy decepcionado porque no puedo equilibrar todo lo que quiero. Pero me alegro si me observa en silencio por la vida y el futuro de su hijo como ser humano”.

En Twitter los seguidores de la cantante Ayumi Hamasaki especulan sobre quién podría ser el padre de su hijo.

Ayumi Hamasaki, una de las cantantes provenientes de Japón con mayor proyección internacional, agradeció el apoyo que viene recibiendo por su decisión de convertirse en madre soltera.

“Para todos los que siempre me entienden y me aceptan así, te lo agradezco [...] Mi madre y todas mis madres son muy grandes y respetuosas".

La intérprete de “Beautiful Fighters” y “Fairyland” intentó mantener en secreto su embarazo, hasta que este se hizo evidente durante la gira “Ayumi Hamasaki TROUBLE TOUR 2019-2020 –Misunderstood”, que finalizó en agosto del 2019.

En su última gira del 2019, se descubrió que Ayumi Hamasaki estaba embarazada.

Sobre la identidad del padre de su hijo, la cantante de J-Pop declaró explico al portal Sponichi, que se trataba de una persona más joven que ella, soltero y que no había planes de matrimonio.

La vida sentimental del Ayumi Hamasaki ha sido objeto de interés desde sus inicios en 2001, cuando se confirmó que mantenía una relación sentimental con el idol Nagase Tomoya, que duró hasta 2007.

Después, en 2011, se casó con el modelo y actor australiano Manuel Scwarz, del que se separó un año después.

En 2014, Ayumi Hamasaki contrajo nupcias con un estudiante americano de medicina, 10 años más joven que ella. Dos años después comunicó su divorcio.

En el ínterin también ha sido vinculada sentimentalmente con Max Matsuura, el todopoderoso productor musical dueño de Avex Trax.