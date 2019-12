TWICE: Dahyun recibe el rechazo de sus seguidores por incidente en aeropuerto

Dahyun, integrante del grupo K-pop TWICE, se encuentra en medio de una controversia por los hechos ocurridos durante su embarque en el aeropuerto, realizado el 29 de diciembre.

Inicialmente ONCE, el fanclub de TWICE, mostraba su apoyo a la cantante al considerar que durante la revisión de su documentación los empleados mostraron deliberadamente su información personal, haciéndola visible para los reporteros y los fanáticos presentes, varios de los cuales estaban provistos de lentes de gran angular.

La molestia de Dahyun (TWICE) habría sido porque la empleada exhibió innecesariamente sus datos personales.

Ante esa situación, JYP Entertainment emitió un comunicado de respalda a TWICE denunciando la filtración de su información.

"Hola, somos JYP Entertainment. Esta mañana en el aeropuerto, se filmó y difundió la información personal de los miembros de Dahyun, incluidos su identidad y números de registro de residentes. La transmisión de información personal es una violación de la Ley de Protección de Información Personal y una serie de otras leyes, y le pedimos que deje de transmitir dicha información de inmediato. para decirle que la empresa emprenderá acciones legales en función de la situación real y las nuevas actualizaciones. ¡Gracias!".

Horas después, se difundió en redes sociales las grabaciones de fans que hicieron que la opinión se volcará en contra de la estrella K-pop, porque según expresaron algunos internautas, ‘Baby Eagle’ (uno de sus apelativos), se mostró grosera con la empleada del aeropuerto que revisaba sus documentos.

“Ella arrebató su pasaporte antes de ser devuelto al personal del aeropuerto. No importa cuántas veces lo vea, solo puedo ver eso”, "Honestamente, no veo a ese empleado haciendo algo mal aquí. Bueno, Dahyun parece decepcionado o insatisfecho”, “Realmente no me gusta su actitud y el acto de arrebatarle el pasaporte”, escribieron algunos internautas.