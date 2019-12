La última edición de los MBC Gayo Daejejeon 2019 ha levantado controversia por diversos motivos, una de estos fue la candente presentación realizada por las estrellas K-pop y pareja en la vida real, HyunA y DAWN.

Su performance inició con un baile al interior de una jaula, situación que sus seguidores han interpretado como una referencia a la tensa relación que sostenían con su anterior agencia Cube Entertainment, y su polémica salida tras descubrirse que ambos mantenían una relación sentimental.

La actuación especial que realizaron HyunA y DAWN estuvo plagada de miradas apasionadas, junto a movimientos provocativos y un twerking que provocó el sonrojo de la audiencia.

La presentación de HyunA y DAWN resulta histórica por ser la primera pareja real de K-pop en subir juntos a un escenario y mostrarse cariñosos durante su actuación.

Normalmente, los contactos entre idols de sexo opuestos se encuentran limitados en el mercado del K-pop, incluso en parejas que han admitido tener una relación y colaboran juntos en eventos.

En ese contexto, la relación de la ex Wonder Girls y el ex rapero de PENTAGON establece un precedente en la industria del entretenimiento de Corea del Sur, KBiz, al decidir no ocultar sus expresiones de amor, e incluso hacer alarde de ellas en sus respectivas cuentas de Instagram.

Siendo así que entra las últimas publicaciones de la ‘Reina del Kpop’ se encuentren clip de agradecimiento a sus seguidores por el apoyo recibido, uno de ellos grabado en los minutos finales del MBC Gayo Daejejeon 2019.