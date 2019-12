El Gocheok Sky Dome de Seúl, Corea del Sur, será el escenario del MBC Gayo Daejejeon 2019, el festival Kpop con el que los idols dirán adiós a este año.

El también conocido como MBC Music Festival 2019 comenzará a las 20:55 KST (hora coreana) y reunirá a 31 representantes Kpop que destacaron en el 2019, quienes mostrarán grandes actuaciones siguiendo la temática “The Chemistry” (la química).

El MBC Gayo Daejejeon 2019 se regirá bajo la temática "The Chemistry".

Es precisamente el tema de este año lo que ha llevado a que los solistas y grupos se estén preparando para mostrar en el escenario algunas de las colaboraciones más esperadas por los fans.

Estas incluyen una actuación entre TWICE y Taemin de SHINee, el dúo Jang Woohyuk y Chungha, así como la presentación que ha preparado Sung Si Kyung junto a Joy, Irene, Yeri y Seulgi de Red Velvet.

Por si fuera poco, se ha anunciado una colaboración entre los vocalistas principales de MONSTA X, GOT7 y NU’EST, lo que ha aumentado las expectativas de los fans del Kpop.

Además, los grupos MAMAMOO y SEVENTEEN, la cantante Song Gain y la banda Guckkasten y el trío conformado por Kei de Loveliz, Yeonjung de WJSN y Kim Jaehwan tienen preparados varias sorpresas para los asistentes y las miles de personas que seguirán en vivo la transmisión del festival de la MBC.

Asimismo el festival contará con las actuaciones de Kyuhyun de Super Junior, AOA, ASTRO, Celeb Five, DAWN, HyunA, (G)I-DLE, Hong Jin Young, ITZY, Kim Jaehwan, Lee Seokhoon, Lovelyz, NCT 127, NCT Dream, NORAZO, OH MY GIRL, Stray Kids, Sung Sikyung y WJSN.

Cabe resaltar que el evento tendrá como anfitriones a YoonA de Girls’ Generation, Cha Eun Woo de ASTRO y Jang Sung Kyu.

YoonA y Chae Eun Woo conducirán el MBC Gayo Daejejeon 2019.

¿A qué hora inicia el MBC Gayo Daejejeon 2019?

El festival de la Munhwa Broadcasting Corporation (MBC) comenzará a las 20:55 KST.

05:55 a.m. Belice, Cosa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua

06:55 a.m. Colombia, Cuba, Panamá, Ecuador, Perú

07:55 a.m. Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela

08:55 a.m. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay

12:55 p.m. España (Madrid)