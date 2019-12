EXO: “Obsession” es elegida la mejor canción K-pop del 2019 por Billboard

“EXO nos sorprendió a todos con la ominosa intensidad de “Obsession”, demostrando por qué la corona de K-pop está a salvo en sus manos”. Esas fueron las palabras con las que los especialistas de Billboard definieron a la que consideran la mejor canción K-pop del 2019.

El single promocional de su séptimo álbum de estudio, también llamado Obsession, ocupó el primer lugar de “The 25 Best K-pop Songs of 2019”, un listado que fue escogido por los críticos de la revista estadounidense especializada en música Billboard.

“Obsession” es el sexto álbum del grupo EXO, lanzando el 27 de noviembre del 2019.

Esta canción que fue lanzada el 27 de noviembre ha significado para el grupo uno de sus más grandes éxitos: obtuvo 14.724.431 millones de visualizaciones en Youtube en sus primeras 24 horas y les hizo merecedores de varios reconocimientos en los shows musicales de Corea del Sur, así como en los listados internacionales de música.

También fue calificada como “una conversación entre el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde” (“El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde” - Robert Louis Stevenson) debido al concepto que manejan: la lucha entre los integrantes Chanyeol, Baekhyun, Suho, Kai, Sehun y Chen en contra de sus alter egos malvados.

EXO se enfrenta a EXØ en “Obsession”.

Además de EXO, las canciones de otros grupos como Apink, TXT y BTS, así como las de las solistas Chungha y Heize fueron elogiadas por Billboard.

Conoce cuáles fueron estas y qué lugar ocuparon en el “The 25 Best K-pop Songs of 2019”.

“The 25 Best K-pop Songs of 2019” de Billboard

25- “Jopping” de SuperM

24- “DDING” de Jvcki Wai, Young B, Osshun Gum y Han Yo Han

23- “Fear” de SEVENTEEN

22- “BREATHE” de AB6IX

21- “Kill This Love” de BLACKPINK

20- “DALLA DALLA” de ITZY

19- “Blueming” de IU

18- “Psycho” de Red Velvet

17- “What You Waiting For” de R.Tee y Anda

16- “Highway to Heaven” de NCT 127

15- “Boy With Luv” de BTS (feat. Halsey)

14- “FANCY” de TWICE

13- “Say My Name” de ATEEZ

12- “Rooftop” de N.Flying

11- “No” de CLC

10- “MIROH” de Stray Kids

9- “LION” de (G)I-DLE

8- “TWIT” de Hwasa

7- “How Can I Love the Heartbreak, You’re the One I Love” de AKMU

6- “You Calling My Name” de GOT7

5- “We Don’t Talk Together” de Heize (feat. Giriboy)

4- “Run Away” de TXT

3- “Gotta Go” de Chung Ha

2- “Eung Eung” de Apink

1- “Obsession” de EXO