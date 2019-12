A mediados de noviembre, la red social Weibo se propuso conocer a la “Actriz más popular del 2019”, teniendo en cuenta las búsquedas realizadas a través Baidu, el buscador más grande de China.

Luego de analizar los datos de un mes y medio, se presentó oficialmente el top 10 de actrices chinas más populares del 2019, encabezando el listado, Yang Ni’ao mejor conocida como Yang Zi, seguida de Cuc Tinh Y, Trinh Sang, Trieu Le Dinh. , Truong Dung Dung , Chau Vu Dong , Bach Loc , Truong Tuyet Nghuynh , Quach Hieu Dinh y Duong Sieu Viet (nombres en el dialecto vietnamita).

Sin embargo, la polémica surgió cuando Ju Jingyi (Cuc Tinh Y) pasó pasando del quinto lugar a la segunda posición el último día de elecciones, situación que ha dejado disconforme a los internautas.

Top 10 de las actrices chinas más buscadas

1. Yang Zi / Yang Ni’ao

La actriz de 27 años, cuenta con una extensa trayectoria en C-Dramas, teniendo más de 20 en su haber, y este año aumentó su popularidad al protagonizar My Mowgli Boy (iQiyi, 2019) y Go Go Squid! (Zhejiang TV, 2019).

En el plano sentimental, se le ha vinculado con el cantante Lay, miembro del grupo K-pop EXO.

2. Ju Jingyi / Cuc Tinh Y

Saltó a la fama como miembro del grupo C-Pop: SNH48 Star Palace, donde ocupó la posición de vocalista y bailarina.

Luego de ello, desarrolló desde 2015 una carrera como actriz, siendo sus dos últimos proyectos del 2019 los Cdramas Please Give Me A Pair of Wings (iQiyi, 2019) y Legend of White Snake (iQiyi, 2019).

Ju Jingyi ha dado un gran salto, pasando del quinto lugar al segundo lugar solo el último día de las elecciones.

3. Zheng Shuang / Trinh Sang

Se hizo conocida por haber interpretado el papel principal de Chu Yuxun en la serie Meteor Shower (versión china del dorama Boys Over Flowers (KBS2, 2009), que protagonizó Goo Hye Sun junto a Lee Min Ho).

Este año, participó en las producciones Jade Lover (SBS, 2018-2019), River Flows To You (Hunan TV, 2019) y Youth Fight (BTV/Dragon TV, 2019).

4. Zhao Liying / Trieu Le Dinh

También conocida como Zanilla Zhao, la actriz de 32 años se encuentra casada con el actor Feng Shao Feng, con el que tiene un hijo.

En 2020, estrenará el drama de aventura histórico Legend of Fei (Hunan TV).

Trinh Sang y Trieu Le Dinh tuvieron una feroz competencia y, finalmente, la estrecha victoria de la "Joven Reina" de Trinh.

5. Sandrine Pinna / Truong Dung Dung

La actriz taiwanesa de 30 años, causó controversia en la industria de entretenimiento de China por sus rasgos occidentales que fueron muy comentados cuando se conoció que protagonizaría la película histórica “Legend of the Demon Cat”, del 2017.

Desde 2013, está casada con el cantante y compositor taiwanés Jeremy Ji.

6. Zhou Yu Dong / Chau Vu Dong

Con 27 años, la actriz ha logrado participar en 38 películas desde el 2010. Teniendo para el 2019 las películas Better Days (2019) y On The Balcony (2019), además del CDrama Behind The Scenes (Dragon TV).

Truong Dung Dung y Chau Vu Dong tuvieron votos estables y crecientes y ocuparon el quinto y sexto lugar respectivamente.

7. Bai Lu / Bach Loc

Bai Mengyan mejor conocida como Bai Lu, tiene 25 años y además de cantante también es actriz. Este año participó en el drama chino Lucky’s first love (iQiyi).

8. Zhang Xueying / Truong Tuyet Nghenh

Con 22 años Sophie Zhang, como también es conocida, es una de las actrices de moda en China, habiendo sido confirmado para el rol principal de la serie para TV “The Files Of Teenagers In The Concessions”, a estrenarse en 2021.

Mientras que, en 2020, se le podrá ver en el drama “Braveness of the Ming”.

Bach Loc y Truong Tuyet Nghenh, dos jóvenes estrellas talentosas de Cbiz han recibido el amor de la audiencia.

9. Ni Ni / Guo Xiaoming

Es considerada una de las actrices de China con mayor proyección internacional, habiendo alcanzado cierto reconocimiento en Hollywood al haber participado en la película de 2011 The Flowers of War, junto a Christian Bale.

De ahí, protagonizó la película de fantasía “The Warriors Gate”, escrita por Luc Besson, el director de “El quinto elemento”.

10. Yang Chaoyue / Duong Sieu Viet

Cierra la lista la estrella de 21 años, que debutó como miembro del grupo Rocket Girls 101, tras lograr quedar en el tercer lugar del polémico reality show Tencent Produce 101.