¡La belleza de Tzuyu de TWICE vuelve a ser reconocida a nivel mundial!

La idol de 20 años, quien además es la integrante más joven del grupo Kpop TWICE, ha ocupado el primer lugar en “The 100 Most Beautiful Faces of 2019”, un listado en el que TC Candler presenta a las mujeres que fueron escogidas por los seguidores como las poseedoras de los rostros más bellos del mundo.

La vocalista de TWICE se ubicó en le primer lugar de las preferencias de los votantes, superando a grandes bellezas mundiales como Yael Shelbia, Naomi Scott, Irene de Red Velvet y Lisa de BLACKPINK, quien fuera escogida en noviembre pasado por los mismos seguidores de TC como “la mujer asiática con el rostro más bello del 2019”.

Los ONCE (fans de TWICE) se han mostrado muy felices ante esta noticia ya que la idol fue escalando gradualmente desde que en el 2015 ingresara en el listado. El año pasado se había quedado a poco de obtener el título mundial, pero perdió ante la francesa Thylane Blondeau.

Tzuyu de TWICE es escogida como la mujer con el rostro más bello del 2019.

Además de Zhou Tzuyu, sus compañeras Mina, Dahyun, Sana y otras 16 idols Kpop fueron incluidas en la lista de "Las 100 caras más bellas del 2019″.

99- Sejeong de Gugudan / IOI

91- Mina de TWICE

86- Yeji de ITZY

78- Jisoo de BLACKPINK

73- Dahyun de TWICE

68- Yuna de ITZY

66- Rosé de BLACKPINK

60- Suzy

58- Sorn de CLC

54- Taeyeon de SNSD

51- Irene de Red Velvet

48- Sana de TWICE

27- Seulgi de Red Velvet

24- Solar de MAMAMOO

19- Jennie de BLACKPINK

15- YooA de Oh My Girl

13- Nancy de MOMOLAND

7- Nana de After School / Orange Caramel

3- Lisa de BLACKPINK

1- Tzuyu de TWICE

Cabe resaltar que cada fin de año TC Candler realiza dos encuestas para que los fans elijan a las celebridades con los mejores rostros.

La estrella femenina es elegida mediante el listado en el que Tzuyu fue ganadora, mientras que su par masculino es elegido a través de "The 100 Most Handsome Faces″. Los resultados de este año dieron como ganador a Jungkook de BTS.