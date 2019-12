El 29 de diciembre, Kim Hee Chul integrante del grupo Super Junior, puso fin a las especulaciones y confirmó que estaba cuidando al gato de Sulli.

A través de su canal en YouTube, KimHeeChul, la estrella K-pop se dirigió a sus seguidores en una transmisión en vivo, donde presentó a Goblin, el gato de raza sphinx que pertenecía a la desaparecida cantante Sulli.

“Aunque todos ustedes ya lo sabían, también estoy criando al gato de Sulli en este momento”, dijo Heenim (uno de sus apelativos).

Más adelante, el cantante se refirió a la declaración que hizo el comediante y figura de la TV, Yoo Jae Suk, cuando recordó a Sulli y Goo Hara durante su discurso de agradecimiento al ganar el Daesang en los 2019 SBS Entertainment Awards, el 28 de diciembre.

En esa ocasión la estrella de TV recordó el paso de ambas cantantes K-pop por el show de variedades “Running Man”, que él conduce.

"De todos los invitados que aparecieron en ‘Running Man’, pienso mucho en las difuntas Sulli y Goo Hara. Espero que ambas descansen en paz y hagan lo que quieran hacer allí”.

Esta situación conmovió a Hee Chul según lo expresó en su live de YouTube.

“Después de escuchar a Jaesuk mencionarlas ayer, pensé que Jaesuk era realmente genial, y estoy muy agradecido por él”, expresó el cantante y rapero de 36 años.

De igual forma, Kim Hee Chul reconoció que había estado evitando hablar de Sulli y Goo Hara, con quienes mantuvo una estrecha amistad y después de la muerte de la exintgrante de KARA el pasado 24 de noviembre cerró su cuenta de Instagram, causando preocupación entre el fandom de Super Junior, ELF.

“No he estado hablando de esto en absoluto, e intenté no mostrar mis emociones. Porque ya no hay nada que ellas (Sulli y Hara) puedan decir", expresó.