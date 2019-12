EXO: D.O. hace sorpresiva aparición en concierto del grupo K-pop [VIDEOS]

El 29 de diciembre, los seguidores de EXO quedaron sorprendidos al descubrir entre la multitud a D.O., vocalista de la agrupación K-pop, quien actualmente se encuentra a la mitad de su servicio militar.

Do Kyung Soo (nombre real) asistió a la primera de las tres noches de conciertos encore “EXO PLANET #5 – EXplOration [dot]–”, que se realizó en el KSPO Dome en Seúl, Corea del Sur.

Los miembros de EXO-L, fanclub de EXO, presentes en el lugar descubrieron con alegría a D.O., apoyando fervientemente a sus compañeros de banda.

Incluso los camarógrafos que grabaron el concierto captaron a ‘DoDo’, quien al darse cuenta les hizo una señal para que se enfocaran en sus compañeros en el escenario.

Visiblemente emocionado, D.O. tomaba fotografías y sostenía una pancarta de apoyo para EXO, y en un gesto de humildad, el cantante de 26 años, rehusó subir al escenario para no robar la atención a la performance que realizaban Suho, Baekhyun, Chen, Chanyeol, Kai y Sehun.

Esta no sería la primera vez que D.O. les muestra su apoyo a sus compañeros en EXO. A finales de noviembre asistió al recital de Xiumins, también integrante del grupo K-pop, que presentó “Return: The Promise of the Day”.

Un musical que hablaba sobre los actores heroicos de los soldados durante las guerras que enfrentó Corea del Sur.

Tras ver a D.O. en el concierto de EXO, las redes sociales se llenaron de mensajes de aliento deseando que pronto se reintegre al grupo cuando finalice su servicio militar en 2021.