¡Jungkook de BTS se ha convertido oficialmente en el hombre con el rostro más hermoso del 2019!

La noticia fue comunicada el 27 de diciembre por el portal TC Candler a través de un video subido a su canal de YouTube en el que presentó "The 100 Most Handsome Faces of 2019″, el listado que, cada año, muestra quiénes fueron los hombres con los rostros más hermosos.

Jungkook de BTS, el hombre con el rostro más hermoso del 2019.

La referida lista es elegida por los mismos seguidores a través de un sistema de votación en las redes sociales.

Según esta encuesta de preferencias, Jeon Jungkook (22), el integrante más joven de BTS, superó a atractivas estrellas como Zayn Malik, Cha Eun Woo y Henry Cavill y fue nombrado por los fans con el título mundial de “El hombre con el rostro más hermoso del 2019”.

Sus compañeros Kim Taehyung y Park Jimin lograron ubicarse en el Top 20 de esta reñida lista con el puesto 3 y 19, respectivamente.

Taehyung y Jimin de BTS.

Mientra que Kim Seok Jin, el “Mr. Worlwide Handsome 2019” (según King Choice), terminó quedando en el lugar 44.

Kim Seok Jin de BTS fue nombrado "Mr. Worldwide Handsome 2019".

Además de los integrantes de BTS, otros 18 idols Kpop figuraron en los resultados finales de “The Most Handsome Faces of 2019”.

Estos fueron todos los chicos Kpop que aparecieron en la lista:

99- Ten de NCT

90- Mark de GOT7

88- WinWin de NCT

82- BM de KARD

75- Chanyeol de EXO

69- Felix de Stray Kids

65- Lucas de NCT

63- Kai de EXO

61- Taeyang de Big Bang

56- Taemin de SHINee

47- Siwon de Super Junior

44- Jin de BTS

41- Jackson de GOT7

33- Sehun de EXO

27- Taeyong de NCT

24- Mingyu de Seventeen

22- Cha Eun Woo de ASTRO

19- Jimin de BTS

16- Kang Daniel

12- Lay de EXO

4- Taehyung de BTS

1- Jungkook de BTS