¡El elenco de “Running Man” estuvo presente en la alfombra roja de los 2019 SBS Entertainment Awards!

La ceremonia anual de premiación de la SBS se realizó desde las 9 p.m. del 28 de diciembre en el Prism Tower del referido canal (Seúl, Corea del Sur) y contó con la presencia de decenas de humoristas, actores, actrices, presentadores y estrellas de la variedad que deslumbraron a los medios durante su paso por la red carpet.

Este desfile que forma parte de la tradición de los eventos a los que acuden las celebridades contó con grandes presencias como la de Lee Seung Gi, Boom y Seung Jae; sin embargo, hubo todo un equipo que destacó apenas se asomó al escenario: el elenco de “Running Man”.

Este, conformado por los miembros originales Yu Jae Suk, Ji Suk Jin, Song Ji Hyo, Lee Kwang Soo y Haha, así como por Jeon Somin y Yang Se Chan (quienes se unieron a partir del episodio 346), fue uno de los más esperados y alabados por las miles de personas que pudieron seguir la transmisión en vivo a través del canal YouTube de la SBS.

Elenco de "Running Man" en los SBS Entertainment Awards 2019.

La estrellas no dudaron en bromear con el presentador Kim Gura, quien les pidió una foto con la pose característica de su show.

Elenco de "Running Man" fieles a su estilo en los SBS Entertainment Awards 2019.

Song Jihyo de "Running Man".

Lee Kwang Soo de "Running Man".

La alfombra roja de los premios de la SBS también contó con la presencia de otras aclamadas celebridades del medio como Jo Jung Shik, Park Na Rae y Kim Sung Joo.

Jo Jung Shik, Park Na Rae y Kim Sung Joo en los premios de la SBS.

Mientras tanto, actriz Lee Yoon Ji y su hija dieron el toque de ternura al desfile.

Lee Yoon Ji y su hija.

El casting de “Master in the House”, conformado por Lee Seung Gi, Yook Soung Jae, Lee Sang Yoon y Yang Se Hyung, así como Boom y So Ji Hyun, también brindaron su cuota de humor con sus espontáneas poses para los camarógrafos.

"Master in the House" en 2019 SBS Entertainment Awards.

El MC Boom en los premios de la SBS.