Girl’s Generation y Rain estuvieron presentes en el KBS Gayo Daechukje 2019

El KBS Gayo Daechukje 2019, también conocido como Festival de la Canción, dejó algunos de los más memorables momentos para los fans del Kpop.

Actuaciones de grupos como BTS, MONSTA X, TWICE, SEVENTEEN, incidentes como las fallas en la presentación de Apink y el paso de los idols por la alfombra roja fueron algunos de los temas que arrasaron con las tendencias en las redes sociales mundiales y los medios coreanos.

Sin embargo, las presentaciones que más han generado emoción y nostalgia entre las fans han sido aquellas en las que algunas de las leyendas más grandes del Kpop como Rain, Girls’ Generation, M.I.L.K. y SHINee se hicieron presentes gracias a covers de grupos específicos o colaboraciones entre talentos de diversos grupos.

En esta nota revive cuáles fueron esas actuaciones que tanto han deslumbrado a los asistentes y miles de personas que siguieron la transmisión en vivo del espectáculo desde diversas partes del mundo:

‘Ripley’ de SHINee (cover de TXT)

El grupo más joven de la Big Hit Entertainment (agencia de BTS), TXT, realizó un cover de 'Ripley’, el tema debut de los “Príncipes del K-pop” SHINee.

‘Bad Girl Good Girl’ de miss A (cover de ITZY)

El disuelto grupo de chicas miss A fue homenajeado en el KBS Gayo Daechukje 2019 por ITZY, el grupo más novato de la agencia bajo la que debutaron en el 2010: JYP Entertainment.

‘Mr. Mr.’ de Girls’ Generation (colaboración entre Hayoung de Apink, Joy de Red Velvet y Yerin de GFRIEND)

Uno de los últimos temas que lanzara Girls’ Generation (SNSD) antes de la salida de Jessica en 2014, ‘Mr Mr’, fue interpretado en esta colaboración de las integrantes de la línea 96 (nacidas en 1996) de Apink. Red Velvet y GFRIEND: Hayoung, Joy y Yerin, respectivamente.

‘Hip Song’ de Rain (colaboración entre Shownu de MONSTA X, Yugyeom de GOT7 y Mingyu de SEVENTEEN)

Rain estuvo presente en el KBS Gayo Daechukje 2019 con su tema ‘Hip Song’, el cual fue interpretado por los main dancers de GOT7, SEVENTEEN y MONSTA X: Yugyeom, Mingyu y Shownu. Este último logró acaparar la atención ya que, gracias a sus habilidades, es conocido como el “Segundo Rain”.

‘Come To Me’ de M.I.L.K. (colaboración entre Chorong de Apink, Irene de Red Velvet, Arin de Oh My Girl y Nayeon de TWICE)

Aunque M.I.L.K. sólo estuvo presente dos años en el mundo K-pop (2001-2003), este tiempo fue suficiente para que sacaran uno de los temas más recordados y reversionados por los grupos de chicas actuales: “Come To Me”. En esta oportunidad, el homenaje estuvo a cargo de Irene de Red Velvet, Nayeon de TWICE, Arin de Oh My Girl y Chorong de Apink.

El “Team de los Jaehyuns” colaboran para ‘What’s Your Name?’ de 4MINUTE y “Call Me Baby” de EXO

Los covers y las colaboraciones en el KBS Gayo Daechukje 2019 fueron cerrados por el equipo conformado con los integrantes “Jaehyun” de N.Flying, NCT 127, GoldenChild y THE BOYZ. Ellos se encargaron de hacer un intro con ‘What’s Your Name?’ del extinto girlgroup 4MINUTE y una actuación de ‘Call Me Baby’ del popular grupo EXO.