Como regalo de Navidad para sus seguidores, el famoso actor coreano Jung Kyung Ho, anunció el 25 de diciembre el lanzamiento de un sencillo digital llamado ‘Every’.

A través del canal de YouTube de Genie Music, el artista de 36 años presentó el teaser de 16 segundos de la balada, agregando que el lanzamiento oficial se realizará el próximo 29 de diciembre a las 12 p.m. KST.

Asimismo, trascendió que el músico Juk Jae de ‘Being Again’ participará en el acompañamiento con la guitarrista.

Jung Kyung Ho, quien hará una aparición especial en el kdrama “Crash Landing on You”, cuenta en su haber con una extensa trayectoria como actor de doramas que inició en 2004, con “Sweet 18”.

No obstante, fue su papel del engreído Choi Yune en la exitosa “I’m Sorry, I Love You” junto a So Ji Sub y Im Soo Jung, el que le permitió a figurar en roles más relevantes.

Jung Kyung Ho interpretó al engreído Choi Yune en el kdrama “I'm Sorry, I Love You” del 2004.

Es así como llega a protagonizar los dramas coreanos “Falling For Innocence” (JTBC, 2015), “One More Happy Ending” (MBC, 2016), “Missing 9” (MBC, 2017), “Prison Playbook” (tvN, 2017-2018) y “Life on Mars” (OCN, 2018).

Sin embargo, fue su actuación en el melodrama de fantasía sobrenatural “When the Devil Calls Your Name” del 2019, el que habría impulsado la decisión de incursionar en la música.

En la mencionada producción Jung Kyung Ho se mete en el papel de un ambicioso compositor, llegando a interpretar los temas “Where Is Your Dream” y “When I am In Busan”.