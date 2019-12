APRIL: Jinsol hace dramático llamado para que dejen de acosarla sexualmente

El 25 de diciembre Lee Jin Sol, integrante del grupo K-pop APRIL, pidió a través de su cuenta de Instagram que dejen de sexualizar su cuerpo y movimientos.

Según explicó en sus stories se siente frustrada y molesta cuando descubre en Internet como los netizens crean gifs o videos sexuales de ella, utilizando extractos de sus coreografías y presentaciones.

PUEDES VER: Chaeyeon de Busters seguirá formando parte del show infantil en el que fue agredida

APRIL: Jinsol pide no se creen gifs sexuales con su imagen. 25 de diciembre. Captura Instagram.

“Realmente deseo que no desaceleres deliberadamente las escenas en las que estoy bailando, caminando o corriendo mientras uso atuendos cortos o un poco ajustados y subir gifs de ellos. Cuando busco mi nombre, a veces veo algunos de esos, y los odio tanto”.

El asunto resulta controvertido teniendo en cuenta que Jinsol tiene 18 años de edad, y según las leyes de Corea del Sur será considerada menor de edad hasta que cumpla los 20 años.

Los movimientos de Jinsol son extraídos de sus coreografías para crear clips o imágenes sexualizadas de ella.

Fineapple, el fandom de APRIL, ha respaldado la denuncia etiquetando en Twitter a DSP Media, agencia que administra al grupo K-pop, para que preste atención al pedido de JinJin.

No obstante, en los foros de comentarios de FMKorea la reacción al storie de Jinsol ha sido adverso, y varios netizen comentaron que la idol debería soportar esta situación si quería triunfar como una estrella Kpop.

“No estoy justificando el acoso sexual, pero el ídolo en sí mismo no es un cantante real. Venden su apariencia, por lo que incluso si ella ruega así, no se puede detener”, “Para ser honesto, su debut como un idol no salió bien, y ahora utiliza un concepto sexy. ¿Pero odias cuando la gente disfruta de tu video sexy? Entonces simplemente abandona la idea de ser un idol y comienza a estudiar”.