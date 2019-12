Ahn Jae Hyun reaparece tras polémica entrevista de Goo Hye Sun

El 24 de diciembre el actor Ahn Jae Hyun sorprendió al reabrir su cuenta de Instagram para enviar un mensaje a sus 3.2 millones de seguidores.

A finales de octubre, Ahn Jae Hyun se vio obligado a cerrar su cuenta en esta red social después del acoso sufría por las polémicas declaraciones que brindó su expareja Goo Hye Sun a diversos medios asiáticos, donde exponía detalles íntimos de su relación alegando que el actor la humillaba y le había sido infiel.

Precisamente, la reaparición de Ahn Hae Hyun se produce una semana después de que se publicará en YouTube una nueva entrevista de Goo Hye Sun para TV Chosun. Ahí la recordada ‘Jandi’ de “Boys Over Flowers”, vuelve a referirse a la relación extramarital que él habría mantenido con su coprotagonista en el dorama “Love With Flaws”, la actriz Oh Yeon Seo.

Desde que se conoció que Goo Hye Sun y Anh Jae Hyun, quienes se enamoraron mientras grababan el drama coreano de fantasía “Blood” del 2015, estaban separándose la actriz de 35 años no ha dudado en señalar a Oh Yeon Seo, como la razón principal de su divorcio, llegando incluso a ser amenazada con una demanda sino detenía sus ataques.

Goo Hye Sun acusa a Ahn Jae Hyun de engañarla con Oh Yeon Seo

En su publicación Ahn Jae Hyun, de 32 años, escribe un corto pero conmovedor mensaje alusivo a las fiestas navideñas: “Feliz Navidad, sé feliz. A todos en este mundo”.

Ahn Jae Hyun publicó este mensaje en Instagram el 24 de diciembre del 2019.

El post que incluye una foto de Ahn Jae Hyun de pie y leyendo, ha logrado reunir 214,037 me gusta en sus primeras cinco horas de publicado. No obstante, la opción de comentarios se encuentra desactivada. Sin embargo, este detalle no ha impedido que en Instagram la imagen se haga viral, junto a mensajes de internautas etiquetando a Goo Hye Sun con la intención de que la actriz coreana comente al respecto.