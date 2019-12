El 24 de diciembre, Chanyeol –rapero del grupo K-pop EXO- sorprendió a su fandom, EXO-L, con dos sorpresas lanzadas en YouTube e Instagram.

El primero provenía de Studio NNG, el canal de Park Chan Yeol en YouTube, creado para documentar la vida del integrante de EXO.

Se trataba del nuevo single de Chanyeol bajo el nombre artístico de ‘Loey’, que tomó de sorpresa a sus seguidores por el cambio en el estilo musical.

Sobre esto, Loey declaró que su intención era desmentir rumores maliciosos sobre su falta de talento.

"Quiero que la gente sepa que no soy solo un rapero guapo que rapea porque no puedo cantar. Mi pasión por la música es más fuerte que nunca”.

El nombre del tema está escrito en coreano y se traduce como "Got Used to It”, ‘Acostumbrarse a ello’ en español. Por otro lado, el portal AllKpop señala que el nombre de la canción es ‘Familiar’.

En cuanto a la letra, se sabe por medio un post en Instagram de Studio NNG, que habría sido compuesto por Chanyeol durante su cumpleaños, celebrado el pasado 27 de noviembre.

Chanyeol / Loey compuso la letra de su nuevo single producido por studio NNG. Según se informó en un post de Instagram publicado el 24 de diciembre del 2019.

La recepción del nuevo sencillo –realizado en colaboración con el rapero mq- resultó positiva y EXO-L posicionó tres hashtags como trending topic mundial en Twitter.

Dos etiquetas están escritas en coreano y la tercera en inglés. #익숙해 ByLOEY (Familiar by LOEY), #RealLOEYandBeyond y # 로이 의 크리스마스 선물 _ 익숙해 (Loey’s Christmas Present Familiar).

Chanyeol de EXO es tendencia mundial en Twitter después del lanzamiento sorpresa de su nueva canción.

En cuanto a la segunda sorpresa preparada por ‘Happy Virus’, consistía en dos tiernas fotografías de él cuando era niño luciendo un barba y peluca de Santa Claus, deseándole una Feliz Navidad a sus seguidores.

Chanyeol les deseo una Feliz Navidad a sus 19,5 millones de seguidores en Instagram. 24 de diciembre del 2019.

Las dos imágenes publicadas en Instagram el 24 de diciembre, han logrado reunir 1,037.383 Likes (cifra en aumento) en sus primeras 5 horas.