TWICE: Nayeon lanza cover de “Santa Tell Me” de Ariana Grande

Minutos antes de iniciar el 24 de diciembre (hora KST) Nayeon del grupo K-pop TWICE, tomó de sorpresa a su fandom, ONCE, al publicar en YouTube una canción de Navidad. Además de anunciar una sorpresa en Instagram.

El tema elegido fue “Santa Tell Me” de la cantante estadounidense Ariana Grande, canción lanzada el 24 de noviembre del 2014.

“Santa Tell Me” tiene un significado especial para Nayeon, debido a que fue con esta canción que ella logró ganar en el reality show SIXTEEN del 2015, asegurando así su ingreso a TWICE.

Para el videoclip del cover se ambientó con luces navideñas un estudio de grabación. Y Nayeon vistió un suéter rojo que incluía orejas de reno.

Asimismo, en la parte final ‘Princess Nayeon’, como es llamada cariñosamente, incluyó un cariñoso mensaje para sus seguidores.

"¡ONCE! Este video no es nada especial, pero lo preparé. Es 'Santa Tell Me'. ¡Espero que te guste! Terminemos bien el resto de 2019 para que podamos tener un 2020 aún más divertido. ¡Tenga cuidado de no resfriarse! ¡A mantenerse sano! Feliz Navidad".

El videoclip de 3.32 minutos de duración ya alcanzó las 857.744 mil visualizaciones (cifra en aumento) en sus primeras horas en YouTube. Además de estar disponible en iTunes y Spotify.

Continuando con las sorpresas Nayeon adelantó en la cuenta de Instagram de TWICE que estaría preparando un detrás de cámaras.

TWICE: Nayeon publicó esta fotografía en Instagram anunciando que se venía más sorpresas para ONCE.

El cover de “Santa Tell Me” gustó tanto a ONCE que el hashtag #Nayeon_SantaTellMe se posicionó como trending topic en Twitter.