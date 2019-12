El 18 de diciembre, el portal asiático QQ News hizo viral un informe que sugería una posible reconciliación entre los actores coreanos Song Hye Kyo y Song Joong Ki, cuyo mediático divorcio concluyó el pasado 22 de julio.

Tras analizar las fotografías que sustentarían el informe de QQ, que fueron tomadas durante un evento organizado por la revista W Korea a inicios de diciembre, el portal asiático Dispatch, presentó su informe sobre el anillo que utiliza Song Hye Kyo, y que sería el de su matrimonio.

Específicamente, Dispatch señala que la mencionada joyería pertenecería a la colección de la casa francesa Chaumet, de la cual la protagonista del dorama “Full House” es imagen corporativa para Asia, y que como tal la marca le brindó los anillos para su compromiso y matrimonio con Song Joong Ki.

No obstante, Dispatch hace hincapié en que los modelos son similares, pero no son el mismo. Es decir, el anillo que luce la actriz de 38 años no es el anillo de la colección “Bee my love”, al que pertenece su aro de matrimonio.

De igual forma, el medio señala que Song Hye Kyo lleva el anillo en otro dedo, no en el anular como correspondería.

Según Dispatch el anillo que usa Song Hye Kyo no es el de su matrimonio ni compromiso.

Song Hye Kyo y Song Joong Ki: Habla una fuente cercana

Horas después de emitirse el informe de Dispatch, otro portal asiático WikiTree publicó las declaraciones de un allegado a los actores coreanos.

"La reunión de la pareja es casi imposible. Aunque es imposible dar razones detalladas, se puede decir la capacidad de reunión de Song Hye Kyo y Song Joong Ki es de 0%".

De esta forma, se echa por tierra la posibilidad de una reconciliación en la famosa pareja “Song-Song”, y les da nuevamente la posibilidad a los fans de especular sobre un romance de Song Hye Kyo con Park Bo Gum, quien fuera su pareja para el dorama “Encounter”, y que en la vida real fue hasta su divorcio, el mejor amigo de Song Joong Ki.