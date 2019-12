Red Velvet se apodera de Twitter con su comeback ‘Psycho’

¡Red Velvet se ha apoderado de las redes sociales gracias a su comeback ‘Psycho’!

El 23 de diciembre a las 6 p.m. KST (hora coreana) el grupo de chicas K-pop Red Velvet lanzó su nuevo tema ‘Psycho’ y, rápidamente, se ubicó en lo más alto de las tendencias mundiales de Twitter.

Haciendo uso del hashtag #SayPsycho miles de ReVeluv (fans de Rev Velvet) se encargaron de que el regreso a la escena musical de Yeri, Joy, Wendy, Irene y Seulgi (integrantes del grupo) se convirtiera en trending topic en la referida red social.

'Psycho' y Red Velvet se encuentran en el Top 3 de las tendencias mundiales de Twitter.

Comeback de Red Velvet es uno de las temas más hablados en Twitter.

Además, el video musical de la canción también cuenta con casi 4 millones de vistas a menos de 24 horas de su lanzamiento en YouTube.

‘Psycho’ fue escrita por la famosa coreana Kenzi y puede ser descrita como una canción pop urbana moderna que retrata la relación de una pareja que lucha tanto por su relación que es considerada como loca ante los ojos de los demás.

La canción es el título principal de su álbum repackaged “'The ReVe Festival': Finale”, el cual cuenta con 3 temas inéditos: 'In & Out’, 'Remember Forever’ y la pista especial ‘La Rouge’.

Imagen de "'The ReVe Festival' Finale" de Red Velvet.

El disco incluye también todo el contenido de sus EP (mini álbumes) The ReVe Festival: Day 1 y The ReVe Festival: Day 2: ‘Eyes Locked, Hands Locked’, 'Ladies Night’, 'Jumpin’, ‘Love Is The Way’, ‘Carpool’, 'Umpah Umpah’, ‘Parade’, ‘Bing Bing’, ‘Milkshake’, ‘Sunny Side Up!’ y ‘Zimzalabim’.