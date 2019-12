Escalera al Cielo: Choi Ji Woo espera a su primer hijo

Choi Ji Woo, la estrella coreana de los doramas “Escalera al Cielo” y “Sonata de Invierno”, está esperando a su primer hijo.

La actriz de 44 años Choi Ji Woo está embarazada por primera vez. La noticia fue confirmada el 23 de diciembre KST (Korea Standard Time) por su agencia YG Entertainment.

Se anuncia embarazo de actriz coreana Choi Ji Woo.

Mediante un comunicado oficial, la compañía informó que “La Princesa del Drama Coreano” (conocida así por ser una de las actrices de Corea del Sur más aclamadas por el público) se encuentra concentrándose en la atención prenatal de su bebé que estaría naciendo el próximo mes de mayo.

Cabe resaltar que su embarazo se dio casi dos años después de que contrajera matrimonio secreto (29 de marzo del 2018) con su pareja no famosa.

La actriz Choi Ji Woo se casó en secreto en 2018 con su pareja no famosa.

¿Quién es Choi Ji Woo?

Choi Ji Woo es una modelo y actriz coreana de 44 años. Debutó en el dorama “War and Love” de 1995.

Saltó a la fama mundial gracias a su papel protagónico en “Sonata de Invierno” (2002), lo que se acrecentó con su actuación estelar en “Escalera al Cielo” (2004), el dorama que es reconocido como uno de los principales responsables de la expansión del llamado Hallyu (ola coreana de cultura y entretenimiento).

Gracias a estas y otras interpretaciones es una de las estrellas más queridas y aclamadas por el público coreano e internacional, razón por la cuál es conocida como "La Princesa del Drama Coreano”.

Su última actuación puede apreciarse en “The Most Beautiful Goodbye in the World” (2017).