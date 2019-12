BTS y BLACKPINK lideran el Top 10 de MV K-pop con más likes en YouTube durante 2019

A través de Twitter, Kpop Charts & News (SerieTV46) presentó el 22 de diciembre, una recopilación de los 100 MV o videoclips de K-pop con mayor número de Likes o Me Gustas en la plataforma de YouTube, durante el 2019.

De forma sorpresiva, resulta que los 15 primeros lugares están ocupados por dos agrupaciones BTS y BLACKPINK, cuyos fandoms ARMY y BLINKs respectivamente protagonizaron más de una ‘guerra’ durante el año. Siendo especialmente recordado el ocurrido en noviembre por los People’s Choice Awards 2019.

El primer lugar del Top 10 figura el MV de Boy With Luv, tema de BTS en colaboración con la cantante americana Halsey, que obtuvo en total 13,353,945 likes. Seguido por DNA, de la misma agrupación y cuyo videoclip se lanzó el 18 sept. 2017.

BLACKPINK ocupa el tercer y cuarto lugar con los temas DDU-DU DDU-DU y Kill This Love. El primero de ellos se convirtió en el video con mayor número de reproducciones en sus 24 primeras horas, llegando a los 36.2 millones de vistas, superando el récord establecido por PSY con Gentleman del 2013.

En la posición 16 aparece EXO con Love Shot, perteneciente a su quinto álbum repackage “LOVE SHOT”, lanzado en diciembre del 2018.

A EXO, le sigue iKON en el puesto 17, con el MV de su sencillo Love Scenario lanzado el 25 de enero del 2018 y que hasta el momento obtiene 360.142.880 visualizaciones con 4,1 millones de Likes.

El grupo Big Bang aparece en la ubicación 26 con 3,601,558 millones de Me Gusta para el video musical de Bang Bang Bang, tema del 2018 que fue compuesto por G-Dragon junto a T.O.P. y el compositor coreano-estadounidense Teddy Park.

GOT7 figura en el puesto 50 con Never Ever, que obtuvo 2,268 millones de Me Gusta y en la posición 70 aparece TWICE con Signal.

Finalmente, cerrando el listado aparece EXO en el lugar 100 con Wolf, tema subido a YouTube el 30 de mayo del 2013 y que hasta el momento registra 1,415,281 millones de pulgares arriba.

