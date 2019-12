6 guapos actores coreanos que niegan su belleza física

Los actores coreanos son considerados algunas de las celebridades con mejor apariencia física de Asia.

Sin embargo, algunas de estas estrellas masculinas han negado ser poseedores de esa belleza física que tanto ha llamado la atención de los fans de todo el mundo.

PUEDES VER: Goo Hye Sun asegura otra vez que Oh Yeon Seo sería amante de Ahn Jae Hyun

Estos son 6 actores coreanos que no se consideran guapos, pese a los miles de elogios que reciben por su buena apariencia.

Kim Woo Bin

Kim Woo Bin es amado por el público por doramas y películas como Gentleman's Qualities, School 2013, Heirs, Friend 2.

El reconocido modelo y actor Kin Woo Bin, quien acaba de vencer el cáncer nasofaríngeo con el que fue diagnosticado en 2017, señaló en una edición del programa “Night of TV Entertainment” de la SBS: “No creo que sea guapo. Cuando me miro al espejo en casa, a menudo pienso que me veo horrible”.

Cha Eun Woo

Cha Eun Woo pertenece al grupo Kpop ASTRO.

Cha Eun Woo, quien además es un idol que pertenece al grupo K-pop ASTRO, señaló en una emisión radial: "Hay tantas personas guapas. Mi apariencia está ok, nada más que eso”. Además, ha afirmado sentirse presionado debido al apodo “genio de cara” con el que se le conoce por las buenas facciones de su rostro.

Woo Do Hwan

El actor de 27 años Woo Do Hwan afirmó en 2016 que no se considera atractivo.

En 2016, el actor Woo Do Hwan dijo “Nunca pensé que fuera guapo” cuando fue elogiado por verse mejor en la vida real durante una entrevista para el diario coreano JoongAng Ilbo.

Jung Yong Hwa de CNBLUE

Jung Yong Hwa es actor y líder del grupo CNBLUE.

La apariencia física del líder de CNBLUE Jung Yong Hwa llamó la atención desde que actuara en uno de los roles importantes del dorama “You’re Baeutiful” (2009). Sin embargo, el idol y actor, durante una reunión con sus fans señaló: “Si me miras en la vida real, no soy tan guapo. Me veo mejor en la televisión. Por eso me gusta mi trabajo”.

Kang Dong Won

El actor Kang Dong Won señaló que se considera "muy feo".

Cuando al actor coreano de 38 años Kang Dong Won le preguntaron durante la conferencia de prensa de su película “Maundy Thursday” (2006) si, debido a su buena apariencia, no se sentía preocupado por tener que interpretar a un condenado a muerte, él señaló: “No. Cada vez que veo el monitor, creo que soy muy feo. Mis mejillas y mi frente están oscuras y mi cabello es desgarbado”.

Hyun Bin

Hyun Bin es considerado una de las estrellas coreanas con mejor apariencia física.

Hyun Bin, considerado en varias oportunidades como el hombre más guapo de Corea del Sur, afirmó durante la conferencia de su película “A Millionaire’s First Love” (2006): “Mientras actúo, veo mi cara en el espejo cientos de veces, pero nunca pensé que fuera guapo”.