A inicios de diciembre JYP Entertainment –agencia que maneja al grupo K-pop TWICE confirmó que estaban tomando medidas para proteger a Nayeon contra un sasaeng alemán de nombre Johs.

El término sasaeng designa a los fans obsesivos que pueden poner en peligro la vida del idol o artista.

Esta situación se produjo luego de que miembros de ONCE (fandom de TWICE) dieran la voz de alerta sobre un usuario de Twitter que realizó un video en YouTube documentando su búsqueda de la ubicación del dormitorio de la vocalista con la intención de conocerla en persona y pidiendo a la comunidad que la ayude a encontrarla. Este personaje aseguró que no era fanático del grupo Kpop pero sentía una especial atracción por Nayeon.

“Pls Help Me To Get This Video To Nayeon / Por favor, ayúdame a llevar este video a Nayeon”, escribió el usuario en coreano e inglés, como título al video subido el 23 de octubre y que hasta el momento ha alcanzado 202.786 visualizaciones.

Tras las reiteradas denuncias, JYP Entertainment emitió un comunicado explicando que buscará proteger legal y físicamente a la artista de 24 años.

“Hola, esto es JYPE. Somos muy conscientes del contenido del presunto acosador que se ha extendido a través de SNS y de la comunidad. Actualmente estamos buscando soluciones legales y, mientras tanto, estamos tomaremos precauciones de seguridad para el artista. Solicitamos los informes activos de los fanáticos sobre el tema, y ​​haremos todo lo posible para proteger a nuestro artista. Gracias".

Por otro lado, miembros de ONCE se pusieron en contacto con Johs pidiendo que no acose a Nayeon. Él negó que fuera un sasaeng y declaró que solo desea compartir con ella sus sentimientos. Los usuarios publicaron las conversaciones en Twitter, y pidiendo que se reporte a JYP Entertainment.

De igual forma, el fandom logró encontrar un hilo en Reddit donde Josh aseguraba que “matar a personas que rompieron su corazón es moralmente correcto”, situación que preocupó mucho más a ONCE.

TWICE: ONCE pide reportar al usuario Josh por practicas sasaeng.

El 18 de diciembre, Johs realizó una nueva actualización en Twitter informando que había podido acercarse a otros dos miembros de TWICE, Jeongyeon y Tzuyu, e incluso les pudo entregar una carta que escribió para Nayeon.

El sasaeng alemán Josh informó sobre su encuentro con dos integrantes de TWICE.

En ese contexto, Bunny Smile (como es llamada la idol entre sus fans) realizó una transmisión por VLive hablando sobre el tema, indicando que no les gustaba el amor que demostraban los sasaeng.

"Estamos agradecidos de que nos quieran. Es solo un error, y se lo estamos informando ahora. No nos gusta ese método de amor. Ahora que lo sabe, no volverá a cometer ese error".

Tras revisar la transmisión, Johs respondió negando ser un sasaeng y declarar que la agencia ha tergiversado sus intenciones haciendo caso a rumores infundados y que lo único que desea es hacer feliz a la cantante Kpop.