Un video viral puso en evidencia a la actriz china Li Landi al no poder ser cargada por su compañero Wang An Yu, durante el rodaje del C-Drama “Dreaming Back to the Qing Dynasty” [DBTTQD], de la cadena QQLive y que actualmente se encuentra en emisión.

El portal asiático Sina publicó el 21 de diciembre, un controvertido video que provocó serias críticas contra la apariencia de la actriz Li Lan Dich (su nombre en vietnamita).

Dreaming Back to the Qing Dynasty ("Meng Hui" título original) es un drama chino protagonizado por Li Lan Di y Wang An Yu.

El clip, presenta el detrás de cámara de una escena romántica entre Li Landi, de 20 años, y Wang An Yu, de 21. En ella, el actor debe cargar en brazos a su coprotagonista mientras caminan bajo la nieve.

No obstante, como se aprecia en las imágenes el intérprete no puede sostener a la actriz y la deja caer en repetidas ocasiones. Ella intenta tomar de buen humor el incómodo momento, mientras ríe a carcajadas.

Después de varios intentos, dos miembros de la producción intentan cargar a la actriz y al no conseguirlo, se opta por sentar a Li Lan Di (una variación de su nombre), sobre una escalera metálica, mientras Wang An Yu hace el ademan de cargarla en brazos.

Se requirió de dos personas más para grabar la escena con Li Landi y Wang An Yu.

Tras la viralización de las imágenes, Li Landi declaró: "Es realmente muy vergonzoso". Comprometiéndose a perder peso rápidamente y comer solo verduras hasta ‘el punto de volverse verde’.

Sin embargo, tras la emisión de los primeros capítulos del drama chino “Dream of Dai Thanh” (como también es conocido), la audiencia se volcó a las redes sociales para criticar la apariencia regordeta de la actriz, que es muy diferente a las imágenes promocionales.