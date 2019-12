Se acrecienta la tensión entre Goo Hye Sun y Ahn Jae Hyun, luego de que la primera participara de otra polémica entrevista, esta vez con TV Chosun, emitida el 19 de diciembre en YouTube.

Inicialmente, la protagonista del Kdrama “Boys over flowers”, habló sobre el impacto que significó que el medio asiático Dispatch publicarás las capturas de pantallas de sus conversaciones con Ahn Jae Hyun.

“No sabía que revelaría nuestro chat a los medios de comunicación. Hay muchas cosas que suceden entre parejas que han estado casadas por dos años. La pelea revelada en Dispatch fue cuando no pude contactar [a Ahn Jae Hyun] durante 2 meses”.

Luego de ello, la opinión del publicó se dividió resultando desfavorable para Ku Hye Sun (otra forma de escribir su nombre).

"Si solo leo el contenido del chat sin conocer el contexto, parece que sigo presionando a Ahn Jae Hyun. Lo desmantelaron hasta que el público lo imaginó de esa manera".

En ese contexto, la actriz de 35 años señaló que no tiene forma de refutar lo dicho por el medio asiático, y cambiar la percepción sobre ella.

"Nunca ganaré contra ellos. Me siento traicionado. La gente tiende a creer lo que dice Dispacth. Entonces no tengo forma de luchar contra ellos. No estoy en una posición en la que pueda decir que están equivocados […] No solo eso, también hicieron que la gente estuviera de su lado”.

Goo Hye Sun vs. la amante de Ahn Jae Hyun

Cuando Dispatch reveló sus conversaciones y disputas domesticas con Ahn Jae Hyun, que habrían propiciado su divorcio, Goo Hye Sun reaccionó rápidamente en su cuenta de Instagram, que la razón de su separación era otra.

“La razón correcta para el divorcio es el asunto extramarital de Ahn Jae Hyun. Escuché tantos rumores. sobre él saliendo con la actriz en el drama que está filmando actualmente", escribió el 4 de setiembre en un post que eliminó minutos después.

Goo Hye Sun volvió a hablar de la supuesta infidelidad de Ahn Jae Hyun, en un post publicado el 11 de octubre del 2019. [Captura Instagram]

Esto resultó una sacudida pues era una referencia directa a la actriz Oh Yeon Seo, coprotagonista de Ahn Jae Hyun en el dorama “People With Flaws”. Ese mismo día, Celltrion Entertainment agencia que maneja a la aludida emitió un comunicado amenazando con una demanda.

Ahora, sobre todo esto Goo Hye Sun comenta: "Le pregunté sobre el escándalo con la otra actriz, pero él no quiso explicarlo”, y sobre las represalias legales declara con despreocupación: “No pasó nada porque no le señalé a esa actriz".

Finalmente, la actriz declara que el proceso de divorcio de Ahn Jae Hyun, de quien se enamoró cuando grabaron juntos el Kdrama “Blood”, le parece ahora “una pesadilla”.