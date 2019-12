BTS se consolidó como la estrella del Kpop del 2019 y los Récords Guiness son una prueba de esto.

El 20 de diciembre los Récords Guinness compartieron una publicación en su cuenta de Twitter sobre la nueva edición de su libro. En esta se pudo ver a BTS, el ídolo Kpop más grande de este año.

BTS es incluido en el libro "Guinness World Records 2020".

Según los datos que fueron recopilando a lo largo de este 2019, los Bangtan Boys rompieron récords en 7 categorías mundiales, por lo que fue incluido en el libro “Guinness World Records 2020”, la más reciente publicación de esta entidad.

El primer título que alcanzó el grupo fue “el vídeo musical de un grupo de K-pop más visto en 24 horas en YouTube” gracias a su tema ‘Boy With Luv’ (feat. Halsey), el cual fue lanzado el 12 de abril del 2019 y registró 74,6 millones de vistas sólo ese día.

Esta misma canción les hizo merecedores de sus dos siguientes títulos: “videoclip más visto de YouTube en 24 horas” (de artistas en general) y “víd eo más visto en las primeras 24 horas” (sin distinción del género del clip).

Su cuarto y quinto título están relacionados con sus fans ARMY y el poder de que tienen en las redes sociales: “el grupo musical más influyente de Twitter” y “el usuario genérico más influyente” (en esta misma red).

Su sexto logro fue registrado bajo el nombre de “el álbum más vendido en Corea del Sur” por su EP Map of the Soul: Persona, el disco con el que lanzado “Boy With Luv”.

Portada del EP 'Map of the Soul: Persona' de BTS.

Su séptima y última hazaña del 2019 lo lograron en octubre pasado cuando consiguieron más de 1 millón de seguidores a las pocas horas de abrir su cuenta oficial en la plataforma Tik Tok.