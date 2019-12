Las fans del actor coreano Ji Chang Wook han pedido disculpas en su nombre para frenar la polémica desatada por su más reciente video en Instagram.

El 19 de diciembre el actor Ji Chang Wook subió una historia en su Instragram que generó rechazo en un sector de la población de Corea del Sur, por lo que sus fans tuvieron que disculparse ante su silencio y el de su empresa.

Ji Chang Wook subió video a Instagram que generó polémica en Corea del Sur.

En la referida publicación se el actor coreano de 32 años fumando en las afueras de un local

Si bien en un comienzo los fans internacionales mostraron sorpresa ante su acción, la cual fue incluso calificada de “sexy”, un número creciente de internautas coreanos lo criticaron alegando que se trata de un “problema”.

La principal crítica al actor se centraba, según los comentarios, en que él, al ser una figura pública, tiene el poder de influenciar en cientos de jóvenes que le admiran, por lo que no debía mostrar ese tipo de comportamientos. Algunos incluso llegaron a calificarlo de “lúgubre” y “asqueroso”.

El caso de Ji Chang Wook se volvió tendencia en Naver, el principal buscador de Corea del Sur, y muchos fans exigieron que su agencia se pronunciara al respecto, pero esta rechazó el pedido.

El actor Ji Chang Wook ocupaba las tendencias en Naver por polémica de su video en IG.

Ante esto, se conoció que sus fans ofrecieron disculpas buscando limpiar su nombre.

Cabe resaltar que otro sector importante de internautas ha manifestado no encontrar nada malo en las acciones del intérprete ya que es un adulto, pero criticaron la acción por considerarla “ridícula” con comentarios como “No creo que sea un problema que esté fumando, sólo parece como si estuviera viendo a un estudiante de secundaria” y “No creo que sea un problema, pero es cursi. ¿Lo publicaste porque pensaste que se veía genial?”.