El 19 de diciembre el fandom de EXO, llamado EXO-L fue sorprendido por una publicación que realizó la actriz Go Min Si, de 24 años, al publicar en su cuenta de Instagram varias fotografías del regalo que le hizo llegar Suho.

Kim Jun Myeon (nombre real del idol K-pop) envió un carrito especial de café y refrigerios al set donde se graba el nuevo dorama de Go Min Si.

La actriz Go Min Si compartió en Instagram las fotografías del detalle que Suho de EXO, tuvo con ella.

“Apoyo a la actriz Go Min Si y al drama Sweet Home -EXO Suho (Kim Junmyeon). Actores y staff de Sweet Home, por favor disfrútenlo”, se lee en las pancartas que colgaban del vehículo.

La actriz agradeció el gesto publicando en su cuenta de Instagram 4 fotografías del regalo, tomando de sorpresa así a sus 87.4 mil seguidores.

Asimismo, en una de las imágenes Go Min Si aparece haciendo una reverencia de agradecimiento, además de haber colocado en su post:

“Jun Myun oppa, gracias. Pude filmar con fuerza. Y, por supuesto, siempre estoy animando a EXO. (feat. SM x MYSTIC ) #SweetHome”.

La actriz Go Min Si se fotografió haciendo una reverencia de agradecimiento hacía el líder de EXO.

La reacción de EXO-L

Las imágenes rápidamente han inundado Twitter, donde las integrantes del fandom del grupo K-pop se preguntan por el grado de cercanía de la actriz con Super Líder Hyung, como también es conocido el cantante.

Las primeras especulaciones de un romance empiezan a surgir, y aunque algunos miembros de EXO-L prefieren mantenerse cauteloso haciendo hincapié en la última parte de la actriz, donde indica que el programa en el que trabaja “Sweet Home”, es una producción colaborativa entre la agencia SM Entertainment (que gestiona a EXO) con Mystic, una subsidiaria que a la vez maneja Family Actors, la compañía de gestión de actores a la que pertenece Go Min Si.

El cantante K-pop envió el carrito de refrigerio a la actriz Go Min Si, a pesar de que su papel en el dorama no es protagónico.

Suho de EXO: ¿Quién es Go Min Si?

Es una actriz coreana de 24 años, que hasta la fecha ha participado en 12 kdramas en papeles de reparto, siendo los más conocidos Love Alarm de Netflix, estrenado en 2019 y cuya segunda temporada ya ha sido confirmada.

También actuó en Secret Boutique (SBS, 2019), The Smile Has Left Your Eyes (tvN, 2018) y Forgotten Season (KBS2, 2018).

Otro dato interesante es que, en 2016, cuando recién se iniciaba en la industria de entretenimiento de Corea del Sur, KBiz, Go Min Si participó en el MV de “Sign”, un tema colaborativo entre el rapero Thunder, del grupo MBLAQ y Goo Hara, ex KARA, quien tristemente fue encontrada muerta el 24 de noviembre del 2019.