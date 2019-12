Lee Byung Hun hace desplante a Suzy durante red carpet

El 18 de diciembre, durante la red carpet de la película “Ashfall”, los medios presentes no pudieron dejar de notar el frío trato que el actor Lee Byung Hun mantuvo con su coprotagonista Suzy, quien es llamada ‘el primer amor de la nación’.

En la premiere de “Mount Paektu” (como también es conocida la cinta) desfilaron los miembros del reparto por la alfombra roja. Sin embargo, resultó sorpresivo notar como el protagonista del film tomaba considerable distancia de Suzy, en comparación con otros artistas.

Una situación similar se registró días antes, el 16 de diciembre, durante el showcase de la película. Lee Byung Hun y Suzy se encontraban parados uno al lado del otro, pero el actor evitó en todo momento interactuar con ella, prefiriendo mirar hacía otra dirección mientras se aleja poco a poco.

En ese mismo evento, se registró una conversación entre Lee Byung Hun y Ha Jung Woo, mientras Suzy entonaba la canción “Last Christmas”. El primero comenta: “Ella es muy buena”, a lo que su interlocutor responde “Sí, porque es una cantante”. Este comentario ha sido calificado por algunos internautas como peyorativo porque no reconocería a Bae Su Ji (nombre real) como una actriz profesional a pesar de haber actuado en las películas “The Sound of a Flower” (2015) y “Architecture 101” (2011), además de los Kdramas “Vagabond” (SBS, 2019) y “While You Were Sleeping” (SBS, 2017).

Incluso, en ese mismo evento Lee Byung Hun reconoció mostrarse sorprendido porque Suzy estuvo a la altura de su papel, algo en lo que él no tenía muchas expectativas.

Esta no sería la primera vez que la exvocalista del grupo K-pop Miss A es tratada fríamente por sus compañeros. En mayo del 2018, se registró una situación similar con el actor Park Bo Gum, durante la red carpet de los Baeksang Arts Awards. Repitiendo la misma actitud en la edición del 2019.

El actor no le ofreció el brazo a su compañera y prefirió caminar con la mano en el bolsillo, y durante la toma de fotos se mantuvo alejado, hasta que un organizador le pidió acercarse.