La revista Dazed Korea presentó en Instagram su portada para la edición para enero 2020, protagonizada por el actor Lee Min Ho en un extenso reportaje fotográfico junto a una entrevista donde reflexiona de los excesos cometidos en su vida.

El actor de 32 años establece dos etapas en su vida, una rebelde e inconsciente y otra más madura.

Lee Min Ho participó recientemente en una sesión de fotos y una entrevista para Dazed Korea.

“Si hubo impaciencia e intensidad en la primera etapa de la vida de Lee Min Ho, ahora es un poco diferente. Mi intención es no olvidar la facilidad y disfrutar cada momento haciendo lo mejor con más firmeza, madurez, y habilidad”.

Para el protagonista del Kdrama “The King: The Eternal Monarch”, el 2019 no significó un año de grandes cambios, pero si hubo consecuencias para su salud de todo lo vivido cuando era más joven.

“Realmente no hubo nada de eso, pero creo que tendré que trabajar manteniendo mi salud en mente. Honestamente, cuando tenía 20 años, era un poco descuidado mi salud, pero ahora he comenzado a sentir las limitaciones de mi estado físico. Estoy prestando especial atención a la idea de que puedo obtener tanta energía como quiera siempre que me cuide bien”.

El director visual Jung Hyejin se encargó del reportaje fotográfico de Lee Min Ho para la edición de enero 2020 de Dazed Korea.

De igual forma, Lee Min Ho habla del futuro de su carrera que se mantuvo en pausa por su ingreso al ejército.

“Antes de enlistarme en el ejército, dije esto: ‘Gracias por unirse al actor Lee Min Ho en el primer acto [de su carrera]’. Tengo más de 30 años ahora, he tenido un paréntesis, y voy a empezar de nuevo después de reiniciar […] En comparación con cuando estaba en mi primer acto, tengo diferentes actitudes y sentimientos sobre el trabajo”.

Lee Min Ho fotografiado por Kim Heejune para Dazed Korea. Diciembre 2019.

Vestido de Dior, teniendo los paradisíacos paisajes de Bali detrás, Lee Min Ho explica cómo enfocará el trabajo en esta nueva etapa de su vida.

“Antes era agresivo y exigente conmigo mismo, pero siento que mi actitud hacia la vida había cambiado un poco. Sigo pensando en no perder la compostura y me gustaría dar lo mejor de mí en cada momento y disfrutar de mi trabajo”.