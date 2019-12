Una fuerte depresión empujo a Kim Jonghyun, vocalista del grupo Kpop SHINee, a quitarse la vida la tarde del 18 de diciembre del 2017. La carta que explicaba sus motivos fue publicada en Instagram.

Jang Hee Yeon, del grupo Dear Cloud, conocida como Nine9 recibió la misiva y como explicó más adelante esperó que nunca llegará el día de publicarla. Cuando esto sucedió, la cantante tenía cierta reserva en divulgarla, temiendo la controversia que causaría.

No obstante, como Nine9 reconoce en su publicación eso “era lo último que podía hacer por él”, y tras consultar con su familia publicó la misiva pocas horas después de volver del funeral de Jonghyun.

La publicación de Nine9 con la carta de Jonghyun (SHINee), sigue disponible en Instagram.

En el texto, el idol K-pop se lamenta de no haber podido superar la depresión y se cuestiona por no ser la estrella que otros esperaban, declarando que tal vez ese no era su destino.

Kim Jong-hyun en su carta de despedida: “Estoy roto por dentro”

“Estoy roto por dentro. La depresión que poco a poco me corroía finalmente me devoró. No pude superarla.

Me odié a mí mismo. Resolví aferrarme a los recuerdos y me grité a mí mismo para que volviera en sí, pero no hubo respuesta.

Si no hay forma de aliviar la respiración sofocante, es mejor detenerse.

Pregunté quién puede ser responsable de mí. Sólo eres tú. Estaba completamente solo.

Es fácil decir que terminarás las cosas. Es difícil el terminar realmente las cosas. Viví con esa dificultad todo este tiempo.

Me dijiste que quería escapar. Así es. Yo quería escapar. De mí. De ti.

Preguntaste quién está ahí. Dije que era yo. Dije que era yo de nuevo. Y dije que era yo otra vez.

Pregunté por qué sigo olvidando mis recuerdos. Me dijiste que era por mi personalidad. Ya veo. Veo que todo es mi culpa al final.

Esperé que la gente se diera cuenta, pero nadie lo sabía. Nunca me conociste, así que por supuesto no sabrías que yo estaba ahí.

Me preguntaste por qué vivo. Simplemente porque sí. Simplemente porque sí. Todos sólo viven solo porque sí.

Si preguntas por qué las personas mueren, probablemente dirán que es porque están agotadas.

Sufrí y agonicé por ello. Nunca aprendí a convertir este dolor en felicidad.

El dolor es sólo dolor. Traté de superarlo.

¿Por qué? ¿Por qué estoy evitando el poner fin a todo esto? Me dijeron que buscara la razón del por qué duele. Lo sé muy bien. Me duele por mi culpa. Todo es mi culpa, porque nací así.

Doctor, ¿es esto lo que quería escuchar?

No. No hice nada malo.

Cuando me dijiste con esa voz calmada que es por mi personalidad, pensé en lo fácil que debe ser el ser un médico.

Es casi fascinante, el que duela tanto. A las personas que la tienen más difícil que yo parecen llevarlo bien. A la gente más débil que yo les va bien. Pero eso no debe ser cierto. Entre las personas en este mundo, nadie la tiene más difícil que yo, y nadie es más débil que yo.

Pero aun así intenté vivir.

Me pregunté cientos de veces por qué tenía que hacerlo, y nunca fue por mí. Fue por ti. Yo quería hacer algo por mí.

Por favor deja de decirme cosas que no entiendes.

Me dices que descubra por qué estoy teniendo un momento difícil. Te dije muchas veces por qué. ¿No se me permite estar tan triste solo por esas razones? ¿Tiene que ser más específico y dramático? ¿Necesito tener mejores razones?

Ya te lo dije. ¿Estabas escuchando? Las cosas que puedes superar no se quedan como cicatrices.

Supongo que no estaba destinado a enfrentar el mundo.

Supongo que no estaba destinado a llevar una vida a la vista del público.

Es por eso que fue difícil. Enfrentando el mundo, y estando en el ojo público. ¿Por qué tomé esas decisiones? Es ridículo.

Es genial que incluso yo haya llegado hasta aquí.

Qué más puedo decir. Sólo dime que lo hice bien.

Dime que lo hice lo suficientemente bien y que pasé por muchas cosas.

Incluso si no puedes sonreír mientras me despides, no digas que es mi culpa.

Lo hiciste bien. Realmente pasaste por mucho.

Adiós”.