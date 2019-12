SHINee: Jonghyun es recordado por Taeyeon, Leeteuk y otros idols K-pop

El 18 de diciembre del 2017, el mundo del K-pop fue sacudido por la trágica noticia del suicidio del vocalista de SHINee, Jonghyun, de 27 años de edad. Su carta de despedida fue publicada en Instagram, pidiendo que lo recuerden con cariño y sin juzgarlo.

Ahora, en el segundo aniversario de su muerte sus amigos más cercanos lo recuerdan con fotografías y emotivos mensajes manteniendo vivo el recuerdo de quien fuera una de las estrellas más brillantes del Kpop.

1. Key de SHINee

Kim Ki Bum (nombre real) compartió en su perfil seis fotografías junto a su compañero y amigo en el grupo. La primera imagen es una instantánea del rodaje de “Juliette”, del 2009. La leyenda reza: “Te amo. Te extraño mucho”.

SHINee: Publicación de Key de SHINee recordando a Jonghyun en el rodaje de “Juliette” (2009). 18 de diciembre 2019. Captura Instagram.

SHINee: Publicación de Key de SHINee recordando a Jonghyun. 18 de diciembre 2019. Foto: Instagram.

SHINee: Publicación de Key de SHINee recordando a Jonghyun. 18 de diciembre 2019. Instagram.

SHINee: Publicación de Key de SHINee recordando a Jonghyun. 18 de diciembre 2019. Foto: Instagram.

2. Taeyeon de Girls’ Generation

La líder de SNSD (nombre internacional del grupo) fue una de las más afectadas por la partida del cantante, con quien colaboró en el tema “Breath”, cuyo videoclip fue lanzado el 12 de febrero del 2014 en YouTube.

Aunque King Taeyeon (apelativo cariñoso) no publicó ningún mensaje si le dio un like a la publicación de Twitter de SM Entertainment en honor a la memoria de Jonghyun.

SHINee: Publicación de SM Entertainment, recordando a Jonghyun. Taeyeon de Girls’ Generation le dio Like. 18 de diciembre 2019. Captura Instagram.

3. Leeteuk de Super Junior

“¡Te extraño Jonghyun...!”, escribió Leeteuk, junto a la misma fotografía utilizada por SM. El 2018, en el primer aniversario de su muerte, el líder de Super Junior publicó una foto grupal junto a un mensaje dirigido a todos los fans pidiendo que el recuerdo del vocalista de SHINee no se apague.

“Pasó un año tan rápido. Por favor, extráñenlo y recuérdenlo incluso después de un tiempo. Tal vez no todos los días, pero por favor recuérdalo a veces o incluso hoy. Me siento mucho más liviano después de visitarlo. Te amo".

Leeteuk de Super Junior publicó un conmovedor mensaje para Jonghyun de SHINee, el 25 de diciembre del 2017. Captura Instagram.

4. Nine 9 de Dear Cloud

La cantante Jang Hee Yeon tuvo la penosa misión de publicar en Instagram la carta de despedida del exSHINee, según se lo pidió en vida. Ahora, al igual que en aquel entonces, espera algún día volverlo a ver.

“Mi corazón sigue poniéndose triste, pero decidí no dejar que eso suceda. La gente hermosa no puede ser olvidada. Eso es lo que aprendí. Ahora estamos muy separados, y como resultado de la distancia, he cambiado de muchas maneras, pero creo que a medida que pasen los días, nos volveremos a encontrar un día. Estaré aquí cantando tu canción. Espero que seas feliz allí”.

SHINee: Publicación de Nine9 (Dear Cloud) recordando a Jonghyun. 18 de diciembre 2019. Captura Instagram.

5. Yoo Ara ex Hello Venus

La actriz y cantante mantenía con Jonghyun, una amistad de 10 años. Cuando conoció del suicidio, ella publicó un extenso mensaje en el que decía entre otras cosas que sentía que su “corazón estaba siendo arrancado con un cuchillo”.

Dos años después, la protagonista del dorama “Alchemist”, le pide que la espere y que pronto volverán a verse.

SHINee: Publicación de Yoo Ara (ex miembro de Hello Venus) recordando a Jonghyun. 18 de diciembre 2019. Captura Instagram.

“Una persona que era hermosa simplemente para mirar, una persona que me hace llorar solo por el sonido de su nombre, una persona que nunca será olvidada hasta el día de mi muerte, me duele el corazón y te extraño mucho. Espérame. Nos veremos de nuevo.