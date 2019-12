SBS Gayo Daejeon 2019 anuncia actuación especial de BTS

¡Los SBS Gayo Daejeon han presentado algunos detalles de lo que será su edición 2019!

La organización del show Kpop de fin de año anunció, el 18 de diciembre KST, lo que será una de sus actuaciones principales: un especial de villancicos con motivo de las celebraciones por la Navidad que será cantado por BTS.

Los populares Bangtan Boys serán las estrellas encargadas de realizar la gran inauguración del evento.

Además, dieron a conocer que habrán diversas colaboraciones nunca antes vistas, como la actuación moderna que realizará Hwasa de MAMAMOO junto a Chung Ha; así como la que estará a cargo de JR de NU’EST y Jackson de GOT7.

Asimismo, han generado mucha expectativa al informar que Tzuyu de TWICE y Seolhyun de AOA brindarán juntas un show sentimental.

Los SBS Gayo Daejeon 2019, uno de los festivales musicales más esperados del año, se llevarán a cabo a las 5:50 p.m. KST del 25 de diciembre en Gocheok Sky Dome en Seúl, Corea del Sur.

El show, el cual será transmitido en vivo a través del canal SBS, será presentado por Jun Hyun Moo y Seolhyun de AOA y contará con la participación de los girlgroups Red Velvet, MAMAMOO, TWICE, AOA, Apink, GFRIEND, Oh My Girl e ITZY.

También se presentarán los grupos de chicos BTS, MONSTA X, GOT7, NU’EST, SEVENTEEN, ASTRO, Stray Kids, NCT Dream, N .Flying, NCT 127 y TXT, y contará con la presencia de Chung Ha, la solista novata más popular del momento.