Una nueva controversia de maltrato al grupo Kpop Busters.

Después de que el grupo Kpop Busters realizara su última transmisión en V Live, los internautas han venido denunciando negligencias y maltratos que habrían sido cometidas por su agencia Marbling en agravio de las jóvenes integrantes.

Grupo Kpop Busters envuelto en una nueva polémica de maltrato.

El 17 de diciembre KST las idols del grupo asistieron como invitadas especiales a un evento navideño organizado por una compañía de pasteles y transmitido a través de V Live.

El suceso, que debía ser una grata interacción entre su fans Beotchu y las cantantes, terminó generando indignación entre los espectadores, quienes denunciaron en Internet lo que consideraron como un maltrato hacia las integrantes.

Según estos, la presencia de unos youtubers que se evidenciaban “incómodos” y la múltiple superposición de temas y de cámaras había vuelto la situación "caótica”.

Sin embargo, lo que más fastidió a los fans fue el hecho de que las idols, aún menores de edad, fueron sentadas entre los dos anfitriones varones y habían sido vestidas con trajes “demasiado cortos” sin que se les proporcionaran mantas de protección.

Busters junto a los anfitriones youtubers.

Fans de Busters señalan que las miembros fueron vestidas con trajes "demasiado cortos".

Luego de que la transmisión fuera cortada a los 15 minutos, los internautas han empezado a exigir justicia a través de diversas comunidades en línea por este nuevo caso que señalan como maltrato hacia las jóvenes idols.

“Las personas de esta empresa deben estar locas, qué les están haciendo a estos niños”, “Esto es demasiado, necesitan establecer algunas leyes más estrictas entre los niños pequeños y las agencias de entretenimiento”, "Yo soy mucho mayor que ellos y nunca me vestiría así ... además, es un maldito invierno "," Esos YouTubers se ven tan incómodos, tener que sentarse entre menores así "," No hay forma de que lo hicieran por accidente, todos los demás grupos de ídolos se sientan juntos en el medio con los MCs a los lados " y " Desde el principio, esta compañía no tenía ningún interés en proteger a esa chica de ‘Boni, Hani’, ¿verdad? ", fueron algunos de los comentarios dejados por los fans.

Por su parte, la agencia no ha respondido al respecto y sólo eliminó las escenas en las que salían los anfitriones.

Cabe resaltar que Busters está compuesto por 5 integrantes, todas ellas menores de edad: Hyung Seo ,Ji Soo, Ye Seo, Ji Eun y Chaeyeon, quien recibió maltratos durante su participación en un programa infantil.