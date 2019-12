El 17 de diciembre, Jo Hyun –vocalista del grupo K-pop Berry Good- compartió una publicación en Instagram que despertó los temores de sus fans sobre un posible trastorno alimenticio en desarrollo.

En el post, la cantante de 23 años expresa su frustración por no perder peso rápidamente a pesar de los ejercicios de alta intensidad que practica.

“Estoy levantando pesas para perder peso, pero no estoy perdiendo nada, sino que simplemente me bombeo. ¿Tengo que seguir viviendo así? Todavía, no me rendiré”, escribió Jennifer Shin (su nombre en inglés), junto a la fotografía de ella tomando agua.

Acompañando a esta fotografía, Johyun de Berry Good, escribió un mensaje expresando su frustración por no perder peso.

Rápidamente, los seguidores de la cantante en Instagram comenzaron a comentar la publicación resaltando su belleza e incluso dándole tips y mensajes de aliento para que continúe con su objetivo.

Johyun de Berry Good tiene 23 años y su peso actual es de 45 kg.

No obstante, varias voces de integrantes de Very Berry –el fandom del grupo kpop- hicieron notar su preocupación por la salud de la cantante. Esto a razón de que Johyun (otra forma de escribir su nombre), se encuentra muy por debajo de su peso ideal.

Al comprobar su talla y peso actual, Johyun de Berry Good se encontraría muy por debajo de su IMC.

Según se sabe la estatura de Shin Ji Won (nombre real) es de 1.65 cm, y su peso actual es de 45 kg, estando 8 kilos por lo bajo de su peso ideal, que sería 58.5 kg.

“No necesitas hacer dieta”, “Tu cuerpo es hermoso. No pierdas más peso”, “No puedes perder más peso”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron sus comentarios y que la cantante no ha respondido.