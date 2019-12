Song Hye Kyo desata rumores de romance con Park Bo Gum

El 15 de diciembre, Song Hye Kyo realizó una actualización en su cuenta de Instagram, provocando una serie de comentarios sobre el significado de ello.

Horas después y durante todo el 16 de diciembre, la protagonista del Kdrama “Full House”, continuó realizando publicaciones en sus stories, aumentando más las especulaciones de los internautas sobre el significado real detrás de todo ello.

La primera publicación de Song Hye Kyo, era una fotografía en blanco y negro. Una imagen melancólica con el mar de fondo. Luego de ello, la actriz compartió capturas de pistas musicales que escuchaba en ese momento.

Song Hye Kyo publicó está imagen melancólica el pasado 15 de diciembre.

Uno de los temas que llamó la atención fue “Love Makes Me Grown Up" (El amor me hace crecer) de The Film. A razón de que Park Bo Gum realizó un cover de esta canción y lo publicó en YouTube, en agosto del 2018 para celebrar su séptimo aniversario de su debut.

Song Hye Kyo publicó la captura de la canción “Love Makes Me Grown Up", que fue versionada por Park Bo Gum en 2018.

Rápidamente esta conexión entre Song Hye Kyo y Park Bo Gum se volvió tema de conversación en las redes sociales asiáticas y el fantasma de un romance entre ellos cobró vida nuevamente.

Mientras algunos alegaban que solo se trataba de una coincidencia en vista de que la canción era muy famosa, otros apuntaban a que Song Hye Kyo estaría aceptando de forma sutil tener sentimientos por quien fuera su coprotagonista en el K-drama “Encounter”.

La temperatura volvió a subir cuando la actriz de 38 años publicó la imagen de la canción “Try Again”, de Jae Hyun del grupo K-pop NCT.

Song Hye Kyo publicó la captura del tema "Try Again", de Jae Hyun del grupo K-pop NCT, sobre darse una nueva oportunidad en el amor. 16 de diciembre del 2019. Instagram

La letra de la canción no podía ser más significativa: "Cada vez que me preguntes cómo me siento, recuerda, mi respuesta siempre eres tú / estaremos bien, quiero intentarlo de nuevo".

La situación se volvió más intensa cuando Song Joong Ki –exesposo de Song Hye Kyo- anunció el 17 diciembre que no renovaría contrato con su agencia Blossom Entertainment, la misma que maneja la carrera de Park Bo Gum.

Algo que fue tomado como una reacción a las publicaciones de Song Hye Kyo y un posible anuncio en los siguientes meses de un romance entre quien fuera su esposa y su mejor amigo.