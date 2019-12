¡MONSTA X incursionará en el mercado latinoamericano de la mano de Sebastián Yatra!

Después de 4 meses de especulación entre las Monbebe (fans de MONSTA X), el cantante colombiano Sebastián Yatra confirmó su colaboración con los idols Kpop para el lanzamiento de su nuevo tema “Magnetic”, el cual será lanzado el 20 de diciembre a través de Spotify.

Sebastián Yatra y MONSTA X se conocieron en agosto pasado, cuando aún el grupo contaba con la presencia de Wonho.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el 11 de diciembre el artista colombiano compartió un video con un fragmento de “Magnetic” y la portada del tema con su nombre, el de los idols y la etiqueta de la cuenta oficial del grupo en la red social.

Con esto se pone fin a los cuatro meses de especulación que tuvieron en vilo a Monbebes, quienes sospechaban de una colaboración entre las estrellas desde que en agosto pasado el cantante subiera un video en el que le podía ver junto a los 7 integrantes que MONSTA X tenía en ese entonces, .

El grupo Kpop, ahora con seis integrantes debido a la salida de Wonho, buscará expandir su música por Latinoamérica con este nuevo tema cantado en español e inglés, según los fragmentos compartidos en Internet.

Aún no se sabe con exactitud si el tema también tendrá frases en coreano, pero eso no supondría un problema ya que, después de su comeback “Follow”, Jooheon, Shownu, Kihyun, I.M., Hyungwon y Minhyuk se han dedicado a hacer exitosas promociones en Estados Unidos con sus anteriores temas en inglés y su más reciente éxito “MIDDLE IN THE NIGHT”, el cual formará de su álbum en inglés “All About Luv”.

Con respecto a esto último, “All About Luv” es el título del próximo álbum de MONSTA X, el cual será lanzado el 14 de febrero y contendrá sólo temas cantados en inglés, lo que los convierte en el primer grupo Kpop en realizar un trabajo de esa magnitud.