SM Entertainment recuerda con emotivo mensaje a Jonghyun de SHINee

El 18 de diciembre de 2017, la industria del K-pop fue sacudida con la noticia de la muerte de Kim Jong Hyun, ​más conocido como Jonghyun, miembro del grupo SHINee. Ahora, la agencia que lo representaba, SM Entertainment, lo recuerda con un emotivo mensaje en Twitter.

La agencia subió una fotografía en blanco y negro del cantante en el escenario, junto a la frase "Te queremos mucho", escrito en coreano.

Para conmemorar la muerte de Jonghyun, SM Entertainment subió una foto del cantante. 18 de diciembre (hora KST). Twitter.

La imagen y el mensaje conmovió no solo a los Shawol, nombre del fandom de SHINee, también tocó a los amantes del Kpop que este año han sufrido la partida de otros idols, siendo las dos últimas Sulli y Goo Hara.

La publicación de SM Entertainment ha sobrepasado los 120 mil Me Gusta, además de ser retuiteada más de 70 mil veces (cifra en constante aumento), junto a sentidos mensajes con expresiones de cariño para el desaparecido cantante, quien decidió partir al no poder soportar la presión de la fama, según explicó en una carta.

"Luchar contra el mundo nunca tiene sentido para mí. Esta vida famosa nunca me pertenece. Es por eso que realmente me resulta difícil. Cosas que puedo decir. Por favor dime que lo hice bien. Eso es suficiente Que he trabajado duro Incluso si no puedes sonreír cuando me despidas, espera que no me culpes. "Lo hiciste bien, realmente trabajaste duro. Adiós".

Ahora, en el segundo aniversario de su muerte su nombre vuelve a ser tendencia mundial, mientras que los fans esperan que los amigos cercanos de Jonghyun, como Taeyeon, Yoona, Seohyun y miembros de SHINee lo recuerden en este día particularmente triste.