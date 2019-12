Al igual que sus congéneres del K-pop, los artistas del C-Pop han visto modificada su apariencia para hacerla más atractiva para sus seguidores.

Entre estos destacan actores y cantantes actualmente en auge, que comparados con sus fotos más antiguas lucen irreconocibles.

Ju Jing Yi de SNH48

A sus 25 años, la actriz y cantante es considerada una de las celebridades más famosas de China. Su hermoso rostro y figura la hizo aparecer dos veces en la lista “Los 100 rostros más bellos” del 2015 y 2016, organizado por el portal TC Candler.

No obstante, las imágenes de Cuc Tinh Y (su nombre en vietnamita) la hacen prácticamente irreconocible, haciendo evidente que su agencia Shanghai Siba Culture Media Ltd, invirtió en cirugías para afinar su mandíbula y tratamientos estéticos para mejorar su piel.

Ju Jingyi es una cantante y actriz china. Saltó a la fama como miembro del grupo de chicas ídolo chino SNH48 y formó parte del Equipo NII. La comparación con sus fotos pasadas la hacen irreconocible.

Fan Chengcheng ex Nine Percent

A sus 19 años, el hermano menor de la actriz Fan Bingbing (Blink en la película de X-Men: Days of Future Past) se destaca como vocalista principal de la banda NEX7 luego de abandonar Nine Percent.

Sin embargo, la apariencia de Adam Fan (su nombre en inglés) cambio radicalmente luego de viajar 3 meses a Corea del Sur en el año 2000.

Fan Chengcheng también conocido como Adam Fan, es un cantante y actor chino. Habría viajado a Corea del Sur para someterse a una cirugía estética.

Wei Daxun

El actor de 30 años padecía un severo problema de sobrepeso cuando era adolescente. No obstante, su deseo de ingresar a la Academia Central de Drama lo motivó a perder más de 200 libras.

Con su renovada apariencia pudo desempeñar el papel de galán en producciones como “Caught In The Heartbeat” y “Women in Beijing”.

Actualmente, se le viene vinculando sentimentalmente con la actriz Yang Mi.

Wei Daxun, es un actor y cantante chino. Perdió 90 kilos para poder ingresar a la industria del entretenimiento chino.

Xu Kai

Kevin Xu, como también es conocido, viene acaparando la atención desde su debut en 2018 con “Untouchable Lovers”. Actualmente, se encuentro en el apogeo de su popularidad participando durante el año en las producciones “The Legends”, “Arsenal Military Academy” y “Once Upon a Time in Lingjian Mountain”.

No obstante, los portales asiáticos especulan que el actor se ha corregido los ojos y la nariz.

Xu Kai es un actor y modelo chino de 24 años de edad. Las forma de sus ojos y cejas dista mucho de sus fotos de años atrás.

Cai Xu Kun, ex Nine Percent / SWIN-S

Con 21 años, August Cai (un apelativo) ha recibo halagos por su belleza unisex. Sin embargo, la filtración de fotos de su pubertad revelan que su piel era más oscura, presentaba acné y tenía los dientes torcidos.

Cai Xukun, es un popular cantante, actor, rapero, bailarín y compositor chino. Las secuelas del acné que padeció de adolescente han sido borradas.

Xiao Zhan de X-NINE

El cambio más evidente en el actor y cantante chino es la forma de sus ojos, después de someterse a una blefaroplastia asiática para modificar el aspecto rasgado y crear una sutil hendidura en el párpado.

De igual forma, Zhan Zhan también perdió peso, mejoro el aspecto de su piel y sus cejas fueron remodeladas.

Xiao Zhan es un actor y cantante chino. Es miembro del grupo "X-NINE".​​ También se sometió a una cirugía para modificar la forma de sus ojos.

Yang Zi

La actriz de 27 años –que recientemente fue vinculada sentimentalmente con un integrante de EXO- niega haberse sometido a una intervención estética, alegando que el cambio en su rostro se debe a la pérdida de peso.

Yang Ni'ao ​ mejor conocida como Yang Zi, es una popular actriz china. Los contornos de su rostro son más afilados si se compara con sus fotos de años atrás.

Yang Chaoyue de Rocket Girls 101

Apodada el “Hada de la nueva generación de mil millones de años”, la cantante de 21 años ´presenta unos ojos más grandes si se le compara con sus fotos de adolescente, además su piel luce más blanca, pálida y brillante.