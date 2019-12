Park Seo Joon celebra su cumpleaños en medio de escándalo por hackeo de videos

El actor Park Seo Joon –una de los galanes de moda en la industria de los doramas- cumplirá 31 años el 16 de diciembre. Sin embargo, será una celebración rodeada de tristeza debido al ataque cibernético recientemente sufrido.

Park Seo Joon –quien también es cantante y modelo- mantenía en YouTube un canal llamado Record Park’s, que resultó hackeado por piratas informáticos el pasado 9 de diciembre.

Rápidamente, la agencia Awesome Entertainment informó a través de la cuenta de Instagram del protagonista del kdrama “She Was Pretty” que los hackers habían eliminado los videos y bloqueado el acceso a los administradores.

Publicación realizada en la cuenta de Instagram de Park Seo Joon informando sobre el hackeo del canal de YouTube. 9 de diciembre, 2019.

Tras informar a la unidad de investigación de delitos cibernéticos de la policía se tomó la decisión de cerrar el canal para evitar un nuevo ataque mientras se llevan a cabo las indagaciones.

"Me siento mal como si mis recuerdos también fueran eliminados. Espero que no haya daños secundarios", escribió Park Seo Joon, junto al mensaje de su agencia.

En ese contexto, los seguidores del actor han decidido mostrarle su apoyo y cariño a través del hashtag, #HappySeoJoonDay, celebrando así su cumpleaños.

El hashtag #HappySeoJoonDay comienza a circular y ser tendencia en Twitter.

Con una carrera que inició en 2012 con el dorama “Dream High 2”, Park Seo Joon ha ido escalando hasta lograr ser un referente en el mundo del entretenimiento surcoreano, KBiz, obteniendo el protagónico en producciones como “Fight For My Way”, “Hwarang: The Poet Warrior Youth” y “What’s Wrong with Secretary Kim?”.

Park Seo Joon obtuvo fue galardonado con el Top Excellence Award en los 2018 APAN Star Awards, por su papel en "What's Wrong with Secretary Kim?"

Para el 2020, estrenará el TV “Itaewon Class” y en el cine se le podrá ver en la cinta deportiva “Dream”.