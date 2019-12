Los 5 artistas surcoreanos más influyentes del 2019

El portal asiático Zing presentó su lista anual de los 5 artistas que sobresalieron en la industria del entretenimiento coreana, KBiz. Destacándose la presencia de dos importantes figuras del K-pop en el Top 5.

Song Kang Ho

El actor de 52 años se ha convertido en un referente a nivel internacional de la industria cinematográfica de surcoreana.

Este año, logró con su papel de Kim Ki Taek en “Parasite”, llevarse la primera Palma de Oro para Corea del Sur.

“Song Kang Ho es el gran árbol de la aldea de cine coreano contemporáneo. La actuación magistral, el espíritu de superación y la pasión apasionada ayudan a sus películas a bombardear todas las taquillas, ganando cada prestigioso premio", escribe sobre el actor, HanCinema la principal base de datos independiente de películas y dramas coreanos.

BTS

El grupo conformado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, logró traer algo de brillo a un año 2019 plagado de escándalos y tragedias.

El éxito de BTS a nivel nacional e internacional ha tenido un impacto positivo en el desarrollo económico y cultural de su país, además de servir de inspiración para generaciones jóvenes.

Este sentimiento fue compartido por el protagonista del dorama “Goblin”, Gong Yoo, quien expresó: “BTS está haciendo algo increíble”.

Yoo Jae Suk

El llamado “MC nacional” (abreviatura para maestro de ceremonias) vio su popularidad reforzada al estar al frente de exitosos realitys shows como “Happy Together” o “Infinite Challenge”, o el popular “Running Man” de SBS.

Han Ji Min

El 2019, significó un año lleno de éxitos para la actriz de 37 años, al protagonizar dos doramas que causaron furor en la audiencia coreana.

El primero de ellos es el kdrama de romance y fantasía “The Light in Your Eyes” de jTBC, transmitido a inicios del año. Luego vino “One Spring Night” junto a Jung Hae In y Kim Joon Han.

Para el 2020, tiene programado el estreno de “Here” con Lee Byung Hun; y en el cine aparecerá en “Josee” al lado de Nam Joo Hyuk.

A todo ello, se le suma la inclusión de su nombre en la octava posición de las 40 estrellas más poderosas de Corea del Sur, realizada por la revista americana FORBES.

IU

La estrella K-pop tuvo un año lleno de éxitos que se vieron ensombrecidos por las trágicas partidas de dos de sus mejores amigas, Sulli y Goo Hara.

IU mantuvo una relación cercana con Sulli y Goo Hara.

Este año, IU protagonizó el drama de fantasía y romance “Hotel del Luna”. En el mercado musical su tema “Love Poem” rompió récords en las principales plataformas digitales y las entradas para su gira “Love Poem” se agotaron en el primer minuto de ser puestas a la venta.