Gong Yoo: Con “Goblin” sentí mucha presión

La participación de Gong Yoo como primer invitado del programa “Because I Want to Talk” de Lee Dong Wook, con quien compartió roles en el Kdrama “Goblin” convirtiéndose en uno de los ‘bromances’ más entrañables de la TV, sigue dando que hablar por las interesantes observaciones que hizo sobre su carrera actoral.

En el segundo episodio del mencionado talk show –emitido el 11 de diciembre-, el actor de 40 años habló del ‘hiautus’ o pausa de dos años que hizo después de protagonizar el exitoso dorama junto a Kim Go Eum, en 2017.

En palabras del actor coreano el inesperado exitoso de la historia de fantasía romántica elevó las expectativas porque su siguiente proyecto tuviera una repercusión aún mayor.

“Después de pasar por mí mismo, comencé a observar y observar pequeños detalles. Cada uno pide ayuda a su manera. Es necesario que alguien te mire cuidadosamente mientras estás a tu lado".

Sus palabras fueron confirmadas por Lee Dong Wook, quien interpretó a la ‘Parca’ o ‘Ángel de la muerte’ en la mencionada ficción.

"Obtuve mucho éxito y felicidad a través de mi personaje [en 'Goblin'], pero pasé por un momento difícil porque no estaba experimentado en separar mi personaje de mí mismo".

Gong Yoo: habla de “The 1st Shop of Coffee Prince”

La producción del 2007 junto a la actriz Yoon Eun Hye, también significó uno de sus trabajos más exitosos. Sin embargo, para el actor significó experimentar un sentimiento de agobio en un momento de incertidumbre por su carrera.

Se grabó porque a mucha gente le gustó. Me sentí feliz y agobiado por eso. Fue un proyecto que encontré cuando sentía dudas como actor. En realidad trabajé duro para no hacerlo. Estaba a punto de alistarme en el ejército luego de los 30 años. Quería tener mis propias características únicas, así que me preocupé mucho. Pero es un proyecto que despertó mi pasión, por lo que es significativo para mí".