La actriz Soo Hyun de “Animales fantásticos” se casó

La actriz Soo Hyun –conocida en Hollywood con el nombre de Claudia Kim- contrajo matrimonio con el CEO de negocios coreano-estadounidense Cha Min Geun, un personaje alejado de la industria del entretenimiento surcoreana, KBiz.

El enlace se celebró el 14 de diciembre en el Hotel Shilla en Seúl, Corea del Sur.

Entre las celebridades y famosos coreanos invitados destacó Siwan, vocalista del grupo K-pop ZE:A y que actualmente destaca como actor en el dorama “Strangers from Hell” de OCN.

El también integrante de la sub-unidad ZE:A5 compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías junto a los novios.

El pasado 22 de agosto, Kim Soo Hyun sorprendió al anunciar a través de su agencia Culture Depot que estaba saliendo con el empresario 3 años mayor que ella, a quien conoció en New York.

El cantante Siwan, de ZE:A, estuvo presente en la boda de la recordada ‘Nagini’, Soo Hyun

La actriz de 34 años ha logrado consolidar una prometedora carrera en Hollywood y en su natal Corea del Sur.

Inició como modelo en 2005, un año después obtuvo un papel menor en el kdrama de SBS “Queen of the Game”. En 2015, logró ponerse en el ojo de la industria americana al participar en “The avengers: Age of Ultron” y al año siguiente en “Captain America: Civil War”. No obstante, su gran salto a la fama fue cuando obtuvo el papel de Nagini, una Maledictus perteneciente al universo mágico de Harry Potter, en la nueva saga de “Animales Fantásticos”, (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) del 2018.