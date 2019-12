Las declaraciones de un profesor de una reconocida universidad de Corea del Sur vienen generando indignación entre los seguidores de la fallecida cantante Kpop Goo Hara.

Según dieron a conocer diversos medios coreanos, Joo Chul Hwan, profesor del Departamento de Contenidos de Cultura de la reconocida Universidad de Ajou, viene siendo criticado severamente debido a las declaraciones que realizó, durante una de sus conferencias, con respecto a la muerte de la idol Goo Hara.

La idol coreana Goo Hara fue hallada sin vida el 24 de noviembre del 2019

El referido profesor tomó como ejemplo la muerte de la cantante para criticar el acto suicida cometido debido a los comentarios maliciosos.

“Terminas como Goo Hara si no tienes una mentalidad fuerte. ¿Por qué crees que la gente maldijo a los demás? Todo es un complejo de inferioridad. ¿Por qué harías una elección extrema debido a ellos? No necesitas hacerlo. Necesitas tener una mentalidad fuerte”, señaló el también ex productor de programas de variedades.

Asimismo, aseguró que la idol no habría muerto si hubiese acudido a él en busca de ayuda porque “la hubiera cambiado”, recalcando que Goo Hara "estaba demasiado débil, porque a ella le importaba demasiado lo que otros piensan”.

Joo Chul Hwan, profesor de la Universidad de Ajou.

Además, llegó a calificar como un “error” que el novio grabara de manera ilegal situaciones íntimas de la cantante, y minimizó el hecho de que la había amenazado con difundir el contenido.

“¿Qué pasa si el estudiante A cometió un error en la escuela secundaria y filmó un video ligeramente erótico y todos lo vimos? ¿Por qué debería A suicidarse? Si fuera yo, habría dicho: '¿Y qué? ¿Y qué si otros lo ven? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Necesitas tener una mentalidad fuerte como esa. ¿Por qué deberías elegir morir porque alguien vio tu lado vergonzoso? ¿De qué sirve eso a alguien?”, dijo el educador, generando el rechazo de la audiencia que escuchó su discurso.

Debido a la ola de críticas suscitada, Joo Chul Hwan afirmó que emitiría una disculpa formal; sin embargo, trató de justificarse al decir que quería ilustrar la soledad de los artistas y fomentar la autovaloración en su alumnos.

¿Cómo murió Goo Hara?

Goo Hara, ex integrante del grupo Kpop KARA, falleció el 24 de noviembre del 2019 en su apartamento ubicado en el barrio Cheongdam de Seúl, Corea del Sur. Según la hipótesis principal de las investigaciones oficiales, la idol, quien ya contaba con antecedentes de acto suicida producto de la depresión y el ciberacoso, se habría quitado la vida.