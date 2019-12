El “Idol Star Athletics Championships” (ISAC) ha anunciado que más de 200 idols Kpop que participarán en su próxima edición especial por el Año Nuevo 2020.

El 13 de diciembre KST, la organización del evento deportivo más importante del Kpop, “Idol Star Athletics Championships”, reveló que un total de 202 idols, entre los que figuran integrantes de 51 grupos, estarán participando en la edición 2020.

Ceremonia de juramentación de edición pasada de ISAC.

La alineación final estará conformada por los miembros de los grupos MONSTA X, SEVENTEEN, MAMAMOO, ITZY, AOA, Apink, LOONA, NCT Dream, Stray Kids, MOMOLAND, SF9, (G)I-DLE, VICTON, WSJN, ATEEZ, AB6IX, The Boyz, N.Flying, Oh My Girl, Golden Child, DIA, gugudan.

De igual manera GWSN, Cherry Bullet, JBJ95, APRIL, ONF, Rocket Punch, NATURE, BDC, VERIVERY, ARIAZ, SATURDAY, 1THE9, 1TEAM, PinkFantasy, South Club, DONGKIZ, Newkidd, NOIR, HASHTAG, PURPLEBECK, Seven O’Clock, SPECTRUM, GreatGuys, WE IN THE ZONE, OnlyOneOf, 3YE, Bz-Boys y los solistas Park Ji Hoon, Ha Sung Woon, Kim Jae Hwan y Jeong Sewoon competirán en la edición 2020.

El ISAC 2020 contará con 7 especialidades (atletismo, tiro con arco, ssireum (lucha coreana), lanzamiento, penaltis, eSports y equitación) y su fecha central será grabada el 16 de diciembre del 2019 en Incheon, Corea del Sur.

En esta oportunidad Leeteuk de Super Junior, Dahyun de TWICE y Jun Hyun Moo volverán anfitriones principales y como apoyo estarán JooE de MOMOLAND y Lee Dae Hwi de AB6IX.

Leeteuk de Super Junior, Dahyun de Twice y Jun Hyun Moo serán los anfitriones principales de la próxima edición del evento deportivo.

Además, Soobin de WJSN y Seunghee de Oh My Girl serán comentaristas del penalti y equitación respectivamente, mientras de Shindong de Super Junior, DinDin y Hong Jin Young explicarán todo lo relacionado con eSports.

Por último, el programa completo será emitido a través de la MBC los días 25 y 26 de enero del 2020 con motivo de las vacaciones de Año Nuevo Lunar en Corea del Sur.