Han Seo Hee asegura que Jung Da Eun intentó asesinarla: “Me estranguló y dijo que me va a matar con sus propias manos”

La aprendiz de idol Kpop Han Seo Hee ha asegurado que su novio, el modelo transgénero Jung Da Eun, ha intentado quitarle la vida.

El 12 de noviembre la trainee Han Seo Hee publicó en su cuenta de Instagram una conversación de chat que tuvo con una amiga en la que le revelaba que su novio Jung Da Eun había atentando contra su vida.

PUEDES VER: Lay de EXO habría sido captado besándose con Yang Zi actriz china

En una publicación de Instagram Han Seo Hee reveló que su novio había intentado asesinarle.

Han Seo Hee publica en Instagram un chat en el que daba cuenta del abuso que vivió por parte de su novio.

Aunque la actualización fue eliminada a los pocos minutos, fue registrada y compartida en las redes sociales por los seguidores de la aprendiz.

En el chat Han Seo Hee le contó a una amiga no identificada que su novio le estranguló mientras le decía que acabaría con su vida.

“Unnie, Jung Da Eun está tratando de matarme. ¿Qué tengo que hacer? Ahora está llorando diciendo que cometió un error. Siento que estoy perdiendo la cabeza lenta pero seguramente. Me estranguló y dijo que me va a matar con sus propias manos”, aseguró la joven de 21 años.

El hecho se había dado cuando ella le gritó a su novio que ya no quería seguir viviendo.

"Le había dicho que quería morir, pero ¿cómo podría alguien hacerle eso a alguien que quería morir ...? Dije que quería morir porque estaba muy cansada. Lo dije como un grito de ayuda, pero me sostuvo en el suelo y me estranguló. Y dijo: “Te mataré, te mataré con mis propias manos”.

Según lo que contó que el modelo rompió en llanto mientras le daba a entender que sólo había tratado de persuadirle de sus pensamientos suicidas.

Posterior a la publicación subió unas presuntas fotos suyas en las que se evidenciarían el abuso que sufrió.

Han Seo Hee comparte presuntas evidencias de su afirmación.

Han Seo Hee comparte presuntas evidencias de su afirmación.

Las imágenes fueron acompañadas del siguiente mensaje: “No te preocupes No creo que sea demasiado serio. Envolví mi rostro con mis manos para que mi rostro esté bien, pero mi cabeza y cuello todavía me duelen un poco. Soy fuerte, así que no te preocupes por mí”.

¿Quién es Han Seo Hee?

Seo Hee es una aprendiz de idol de 21 años. Aunque aún no ha podido concretar su debur como artista, es bastante famosa debido a los constantes escándalos en los que se ha visto envuelta, principalmente producto de acusaciones que ha lanzado contra algunos idols como T.O.P de Big Bang, B.I (ex líder de iKON) y el ex MONSTA X Wonho.