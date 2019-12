El 12 de diciembre, en el sitio web de Sina Weibo, la red social más grande China se comenzó a viralizar una fotografía que confirmarían un posible romance entre el integrante de EXO, Lay con la actriz Yangzi.

La información compartida por una popular cuenta especializada en rumores y noticias de la industria del entretenimiento asiático, aseguró que las imágenes fueron enviadas por un internauta que asistió al concierto de EXO en Beijing, realizado a inicios de agosto.

La imagen que probaría que Lay (EXO) tendría un romance con Yang Zi.

La instantánea mostraría un apasionado beso entre el idol K-pop de 28 años con la famosa actriz de 27.

La fotografía se hizo viral con el nombre de Lay en China, Zhang Yixing, teniendo en cuenta que este es su país de origen.

Asimismo, en los portales vietnamitas se utilizó el nombre de ambas celebridades escrito en el dialecto local, Duong Tu (Yang Zi) y Truong Nghe Hung (Lay).

Post original en la web de Sina Weiba sugiriendo un romance entre Lay (EXO) y Yang Zi. 12 de diciembre. Captura.

Tras ello, rápidamente otros internautas se sumaron compartiendo fotografías de la actriz del drama chino (Ch-Drama) “Heavy Sweetness, Ash-like Frost” durante el concierto, para así comprobar la veracidad de la imagen.

Yang Zi captada en el concierto de EXO, en agosto del 2019.

La viralización de las imágenes generaron reacciones adversas, mientras algunos usuarios se mostraron a favor de la relación entre ambos artistas asiáticos, otros alegaron que se trataría de una imagen falsa.

En Twitter, una usuaria aseguró que la imagen correspondería al BTS (Behind the Scenes) del próximo drama de Yang Zi y Xiao Zhan (actor y cantante chino miembro de X-NINE), llamado “The Oath of Love”. Explicó, además, que el blogger de Sina Weibo (YXH) cuenta con un millón de seguidores y busca captar más usuarios generando este tipo de ‘fake news’.

En Twitter, usuarios aseguraron que se trataba de un fake news, que utilizaría una imagen del próximo drama de la actriz.

Entre las réplicas a su comentario se pidió que reporten la cuenta original en la red social china.

Mientras tanto los involucrados, Yang Zi, Lay, EXO o la agencia que los representa no ha realizado algún pronunciamiento sobre el tema.