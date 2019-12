El 2019 se convirtió en año negro para la industria del K-pop, y en especial para SeungRi, integrante de Big Bang. El cantante quien cumple 29 años el 12 de diciembre, se convirtió en la cara más famosas de un escándalo que explotó en febrero, pero que vendría de tiempo atrás y cuyas investigaciones siguen en proceso.

Lee Seung Hyun (nombre real del cantante) inició el año anunciando su próximo ingreso al servicio militar.

Sin embargo, la noticia quedó empañada por la circulación del video de una mujer (que después denunció que fue drogada) siendo arrastra por un empleado del bar de SeungRi.

El consumo de drogas en Corea del Sur es ilegal, y a eso se le sumo las denuncias de otras presuntas víctimas y empleados del local que aseguraron que el idol Kpop sabía de los abusos que ahí se cometían e incluso bromeaba sobre ellos.

No paso mucho para que la agencia YG Entertainment emitiera el primero de muchos comunicados desmintiendo todo.

A finales de febrero, un informe de Channel New Asia destapó que el nombre del cantante se encontraba involucrado en un sórdido caso de prostitución y posesión de drogas.

El 11 de marzo, V.I (como también es conocido) publicó en Instagram una declaratoria indicando que abandonaría Big Bang para evitar que la controversia dañe la imagen del grupo Kpop. Cancelando también todas sus actividades programadas.

"Creo que mejor me voy de la industria del entretenimiento en este momento. No puedo soportar causar más daños a las personas que me rodean, mientras soy odiado y criticado por el público y tratado como enemigo de una nación durante la investigación", escribió

SeungRi anunció su retiro de BIG BANG a través de su cuenta de Instagram.

La acusación contra el cantante señalaba que a través de su compañía Yuri Holdings proporcionaba prostitutas a empresarios e inversionista de su club.

A estos cargos se le sumaron los de malversación de fondos y de soborno, según lo declaró el comisionado de policía Won el 1 de abril.

Unas semanas después la División de Detectives Especiales Provinciales de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl aseguró haber encontrado pruebas de que la estrella de alto perfil había costeado el viaje de varias prostitutas de lujo a una fiesta privada en Filipinas, en 2017.

SeungRi en la fiesta privada de Filipinas, donde según la policía llevó prostitutas de lujo.

No obstante, en mayo el juez que llevaba la investigación desestimó la solicitud de prisión preventiva para Seungri, alegando que había “espacio para la disputa” y que dudaba de que se produjera la destrucción de pruebas.

Un mes después, en junio, se conoció que SeungRi sería llevado a juicio por 7 cargos criminales:

1. Contratación de prostitutas

2. Conciliación de prostitución para terceros

3. Malversación ocupacional de fondos de Burning Sun

4. Malversación de fondos comerciales para contratar a un representante legal.

5. Intento de destruir evidencia de investigación

6. Distribución de contenido sexual ilegal a través de plataformas sociales

7. Violación de la ley de saneamiento de alimentos.

Mientras tanto V.I.P’s, el fandom de Big Bang, organizó una campaña en redes sociales defendiendo a SeungRi.

El 28 de agosto, el excantante de Big Bang acudió a la estación de la policía esta vez por un nuevo cargo: Apuestas en el extranjero. El interrogatorio duró 12 horas, siendo liberado después.

En setiembre se programó un nuevo interrogatorio, pero SeungRi presentó una solicitud para cambiar el horario porque quería que su presencia en la estación de policía no fuera revelada.

En octubre, Yang Hyun Suk, exjefe de la agencia YG Entertainment, fue citado para esclarecer si participó en juegos de azar junto a SeungRi.

Yang Hyun Suk, ex CEO de YG Entertainment, también fue interrogado por la policía.

El lento proceso de las investigaciones, sirvieron para que el exintegrante de Big Bang anunciará que comenzaría con su servicio militar, antes de que se cumpla la fecha limite (el servicio militar es obligatorio para hombres de entre 18 y 28 años).

Finalmente, en diciembre, tras la revelación del contenido de los chats sexuales de Jung Joon Young, ex integrante del grupo K-pop ‘Drug Restaurant’, y a pesar de que el nombre del integrante de Big Bang figura en uno de ellos, sus fans han comenzado a movilizar el hashtag #ApologizeToSeungri, alegando que su ídolo no tenía nada que ver con el incidente y que SBS FunE, medio que difundió las capturas de los chats, los había editado previamente.